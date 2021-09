Se armó: Andrea Taboada habló de un nuevo romance de Laurita Fernández y la sacaron del aire

Andrea Taboada participó del programa El Club de las Divorciadas (El Trece), donde quiso revelar un supuesto romance de Laurita Fernández, pero la conductora tuvo una inesperada reacción, pidió un corte y sacaron del aire a la panelista de LAM).

La periodista estuvo en El Club de las Divorciadas hablando sobre el romance de Sabrina Rojas y Luis El Tucu López, cuando casi al final de su participación en el ciclo comandado por Adrián Suar, la conductora le preguntó antes de despedir a la angelita del móvil: “Pará, y lo último, ¿hay otro romance, algo en puerta ahí que se esté a punto de dar a conocer?”.

Sin dudar, Taboada no tardó y replicó:”¿El que viene de tu lado?”, y siguió: “No me corten el móvil ahora ¿eh?, estamos en el mejor momento del móvil”, disparó Andrea, dejándola expuesta a una respuesta.

Sin decir una palabra, pero abriendo la boca lo más que pudo por la sorpresa, Laurita tomó un cartel de la producción del programa que decía “corte” y segundos después, Taboada desapareció del aire... al igual que el programa.

La separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Laurita Fernández y Nico Cabré (Instagram)

Luego de tres años junto Nicolás Cabré, el pasado 3 de mayo, Laurita Fernández expresó a través de sus redes el motivo de su separación con el actor.

La bailarina dialogó con Ángel de Brito, y este expuso parte de la charla en el programa de este martes de Los Ángeles de la Mañana (El Trece). “Pensé en vos el día que me separé. Dos días antes me preguntaste si estábamos juntos, y a los dos días terminamos”, le dijo la actriz al periodista de espectáculos.

“Sos un fucking brujo. Igual todo bien, terminamos muy bien. Pero veníamos con diferencias y la mejor decisión fue esta, cada uno seguir con su camino”, aseguró Laurita Fernández en su conversación con quien fuera su compañero de conducción en el Cantando 2020.