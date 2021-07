Tras la polémica, Horacio Cabak vuelve a la televisión como panelista

A principios de junio, Horacio Cabak anunció su salida de “Polémica en el Bar” y ya se conoció lo que será su regreso a la televisión, en lo que será el renovado ciclo de El Trece que reemplazará a Mariana Fabbiani, “Nosotros a la Mañana”.

“Los nuevos panelistas del Pollo Álvarez para el regreso a las mañanas de El Trece, el próximo 12 de julio antes de #LAM son Sol Pérez y Horacio Cabak”, aseguro Ángel de Brito, conductor de “Los Ángeles de la Mañana”, quien de esta manera se convertirían en compañeros de canal, tras algunos tensos cruces en redes sociales.

Cabak, cuyo último paso por la pantalla chica fue en América, viene de una conflictiva salida del show conducido por Mariano Iúdica, ya que aseguró ser despedido: “No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos simple”, escribió Horacio en su Twitter. Según algunos compañeros del ciclo, el panelista tenía los días contados allí, luego de su participación en “PH: Podemos Hablar”, donde habló de su vida privada, cosa que él mismo había prohibido a Iúdica y su staff.

Por su parte, la otra panelista será Sol Pérez, quien viene de ser semifinalista del reality “Masterchef Celebrity 2″, y mostró una faceta totalmente desconocida como cocinera del certamen gastronómico, que dio como ganador al actor Gastón Dalmau.

Recordemos que en abril, el envío matinal conducido por Pollo Álvarez y Sandra Borghi había sido dado de baja luego de siete temporadas al aire. En ese momento, la necesidad de darle lugar a Mariana Fabbiani había motivado la decisión por parte del canal, pero los números no acompañaron a la conductora, quien anunció que el próximo 9 de julio “Lo de Mariana” transmitirá su último programa. Los otros panelistas del renovado ciclo serían Gastón Marote y Carlos Monti.