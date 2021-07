Tras la cancelación de su programa, Mariana Fabbiani publicó un misterioso mensaje en sus redes

Luego de tres meses de aire, Mariana Fabbiani anunció que su programa “Lo de Mariana”, fue cancelado y la conductora se mostró muy angustiada por esta situación: “Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes, Lo de Mariana termina el 9 de julio. Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”, expresó la conductora el pasado 25 de junio.

Esta vez, Fabbiani sorprendió con un posteo en el que se puede leer un picante mensaje que atribuye a la poeta Alejandra Pizarnik: “Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”, reza el sugerente comentario al que la presentadora lo cierra con el hashtag #TeLaDejoPicando.

El año pasado, Mariana ya se había expresado su enojo con el canal cuando su programa, Mamushka, fue cambiado de horario también por bajo rating y finalizó tras escasos meses de aire. Esta vez, el rating tampoco acompañó y es por eso que se decidió la finalización del show. También hubo rumores de internas entre la conductora y Christophe Krywonis , ya que el francés no estaba conforme con el rendimiento del programa ni con los escasos minutos de aparición que le ofrecían.

En reemplazo de “Lo de Mariana”, las autoridades de ElTrece determinaron que “Los ángeles de la mañana” se extienda media hora más, mientras que para cubrir el resto del horario volverá un viejo conocido, como es el magazine “Nosotros a la mañana”, con el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, que tuvo su despedida en abril de este año.