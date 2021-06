¿Christophe Krywonis se arrepintió de rechazar Masterchef Celebrity?

El chef francés Christophe Krywonis al parecer no está muy contento con su presente laboral. Resulta que después de haber vivido una supuesta tensión en el programa de Mariana Fabbiani por el monto de su sueldo, ahora estaría viviendo en carne propia el arrepentimiento por no haber aceptado ser parte de Masterchef Celebrity 2, el éxito de Telefe.

Según informaron en La Pavada de Diario Crónica, Christophe no está muy contento con el rendimiento del programa de Fabbiani mientras sus ex compañeros arrasan en el rating. Recordemos que los números de “Lo de Mariana” son bajos y el viernes pasado su competencia, “Flor de equipo”, la duplicó en el promedio, según Caras.

Christophe Krywonis, en "Lo de Mariana".

Cabe aclarar que previo a este “malestar” del chef, había trascendido otra interna: el cocinero Krywonis tiene el sueldo más caro de la televisión pero no le dan el tiempo que necesita para que pueda lucirse en el ciclo del Trece.

Fue en “Intrusos” (América TV), donde Rodrigo Lussich reveló que para Mandarina, la productora detrás del programa de Mariana Fabbiani, la participación del chef implica un problema de presupuesto: “Es uno de los sueldos más caros de la televisión, y en función de la relación entre lo que cobra y los minutos que sale al aire, no tiene desperdicio. Cocina un huevo poché con suerte porque no hay tiempo, y eso pone en evidencia una interna”.

Esto lleva a la pregunta sobre cuánto cobra Christophe Krywonis por su rol en Lo de Mariana. Adrián Pallares mencionó que cada vez son menos los minutos que Christophe Krywonis sale al aire en “Lo de Mariana”. “Trabaja seis minutos por programa”, advirtió el conductor de “Intrusos” en ese entonces.

Al referirse al sueldo del experto cocinero, Paula Varela acotó: “El sueldo de Christophe son, como mínimo, diez panelistas”. Lussich, en tanto, deslizó que el salario del ex jurado de “MasterChef” es mucho más elevado. “Y catorce también. Si me apurás, veinte”, cerró.

Christophe Krywonis, junto a Donato y Martitegui y Elba, la ganadora, en otra emisión de MasterChef Celebrity

¿Por qué Christophe Krywonis no está en Masterchef?

“Se viene un gran programa de #masterchefargentina con jurado, conductor y participantes de lujo. Por el cariño mútuo, le deseo a @telefe todo el éxito que merece tener. Mientras tanto yo sigo creciendo feliz por otros caminos”, escribió Christophe en su momento.

¿Qué fue lo que lo llevó a bajarse del proyecto? “Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, había dicho Christophe en diálogo con El Espectador, por CNN Radio.