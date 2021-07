Tras la bronca contra Aerolíneas Argentinas, Cinthia Fernández disfrutó de la nieve con sus hijas

Durante el fin de semana recorrieron las redes unos videos que Cinthia Fernández publicó en sus Stories de Instagram, en donde denunciaba con mucha bronca la mala administración de Aerolíneas Argentinas. La panelista había ahorrado y esperaba con ansias poder viajar con sus tres hijas a Calafate, pero al llegar, la compañía había dejado las valijas con todas sus pertenencias.

“Si hay algo que faltaba era que esta empresa de mierd* Aerolíneas Argentinas no me trajera las valijas. No viajen con esta aerolínea, que es un monopolio obviamente. Estoy con tres criaturas, menores, en un lugar de frío donde necesito mis cosas y no me trajeron las valijas”, decía en los videos.

A pesar de que afirma que tomará acciones legales contra la aerolínea, trato de bajar los cambios para poder disfrutar algo de la escapada con sus niñas. Y por suerte pudieron volver con nuevos recuerdos desde el Sur.

Charo, Bella y Fran jugaron en la nieve, armaron muñecos, estuvieron con caballos y todas compartieron muchas risas. No solo hay fotos, sino muchos videos que lo comprueban.

Incluso una noche se animaron a salir a hacer una guerra de nieve: “Día increíble pasamos hoy con mis bebés y amigos, y nos sorprendió tremenda nevada. Tuvimos guerra con las nenas y vecinos”. En el video, se ve como Cinthia se encontró con Flavio Mendoza y la guerra continuó.

Otro día estuvieron “culipatineando”, una aventura extrema para las trillis terremoto.

La denuncia en puertas para Aerolíneas Argentinas

A pesar de que al final las valijas llegaron y la familia Fernández se dispuso a disfrutar al máximo, la panelista asegura que no se va a echar para atrás en lo que la denuncia refiere.

“Son una basura, voy a ser un grano en el cul* para ustedes. Les voy a iniciar acciones legales, defensa del consumidor, todo! Se hicieron los vivos, lo hicieron adrede. Todas las van a pagar. Los odio. Empresa berreta”, había dicho en los videos y parece no arrepentirse.

En la misma seguidilla, Cinthia mostró todos los gastos que debió realizar a causa del error de la compañía. La cuenta de 8.900 pesos en una farmacia era solo de artículos de necesidad, como ropa interior, cepillos de dientes, dentífrico y pijamas para pasar la noche. Sin embargo, exige que sea la aerolínea quien se haga cargo de los gastos, así como de la cuenta médica que debió pagar luego de patear un poste del aeropuerto, en la bronca del momento.