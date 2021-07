Cinthia Fernández aseguró que los participantes de ShowMatch tuvieron una fiesta sexual

Siempre polémica, Cinthia Fernández volvió a encender la mecha al comentar que, en la época de “Patinando por un Sueño”, los famosos y sus patinadores tuvieron una fiesta sexual cuando compartieron una pileta.

Todo se dio cuando Ángel de Brito con sus panelistas de “LAM” (El Trece) analizaban la entrada de Charlotte Caniggia a un reality mexicano.

En ese momento, la ex de Martín Baclini comento: “Todos terminan relajándose. En casi todos los realities hay sexo, alguien termina con alguien”, lanzó relajada.

A partir de ese momento, Cinthia relató una fiesta sexual en la que habrían participado varios de los famosos del “Patinando por un Sueño” en 2008: “Fue en la fiesta de la inauguración en el Calafate. Ni me hablés de esa noche...”, recordó ante las preguntas del conductor.

Como era de esperar, la mediática negó haber participado: “No, re momia. Yo me enteré todo el último día, que se enfiestaron todos en una pileta, todos contra todos y después hubo unos quilombos porque hubo unos cruces que no estaban habilitados porque había parejas de novios”, detalló.

En un intento del conductor de recordar quiénes formaron parte de ese programa enumeró, Cinthia agregó: “Estaba Sabrina Ravelli, Rocío Marengo, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam... tanta memoria no tengo pero terminaron todos con todos en una piscina”.

Consultada sobre por qué no se sumó al festejo, Fernández dijo: “Porque yo soy media virga…Tengo telaraña ya. No me interesa, ya estoy virgen”, dijo entre risas.

Quiénes estuvieron en “Patinando por un Sueño” 2008

Además de los famosos que enumeró la exparticipante, quienes formaron parte de aquella edición fueron: Paula Trapani, Jacqueline Dutrá, Luciana Bianchi, Dallys Ferreira, Andrea Estévez, Barbie Simons, Greta Rodríguez, Alejandra Maglietti, Jimena Cyrulnik, Adabel Guerrero y los ex Gran Hermano, Gustavo Conti, Nadia Epstein, Claudia Ciardone y Santiago Almeyda.