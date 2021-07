Cinthia Fernández se sacó con Nicole Neumann por manejar y filmarse con el celular: “No tenía...”

Nicole Neumann se grabó con su celular mientras manejaba para desmentir algunos comentarios que se habían hecho en los medios sobre ella en los últimos días y desató la furia de Cinthia Fernández. La modelo se enojó con la situación, ya que días atrás denunció a su exmarido, Matías Defederico, por hacer lo mismo.

En Intrusos habían dicho que Nicole Neumann se ausentó de Santo Sábado, el programa que conduce junto al Pelado López, porque había tenido una pelea con su novio, José Manuel Urcera. Por eso la modelo sintió la necesidad de salir a aclarar y lo hizo filmándose mientras manejaba su camioneta.

“Estuve leyendo mentiras de mí... Una que no me gustó es que yo no fui a trabajar por discusiones. ¿Cómo voy a dejar de trabajar por una discusión a esta altura de mi vida? O estoy bien o no estoy. Chau. Los que me conocen hace muchísimo, tanto en lo personal como en lo laboral, saben que para mí el trabajo es casi sagrado hace muchos años”, dijo Nicole en el video que publicó en sus historias.

Nicole y su novio. Instagram

Las imágenes las pasaron en Los Ángeles de la Mañana y Cinthia Fernández se enfureció al ver a la modelo con el celular al volante y lo hizo saber. “Estaba manejando. Porque no estaba con trípode, en un momento hizo esto (mueve el brazo) y bajó. Estaba manejando”, dijo la panelista.

“Porque si vamos a criticar a todo el mundo... Podés tener el trípode del gps pero hace esto con la mano”, añadió y dejó en claro su postura ante estas situaciones, sea o no el padre de sus hijas.