Cinthia Fernández denunció a Matías Defederico en el Día del Padre y lo llamó: “individuo engendrante”

Era sábado por la noche y Cinthia Fernández estaba con sus pequeñas. Al día siguiente iba a tener tregua con el padre de sus hijas, Matías Defederico para que pasaran juntos el Día del Padre, cuando de repente le llegaron varias fotos de su ex pareja en una fiesta clandestina. El enojo de la panelista iba sobre todo por el descuido del futbolista por exponerse a un contagio, sabiendo que una de sus hijas tiene problemas respiratorios. Sin perder tiempo, explotó por las redes escrachándolo en frente a todos sus seguidores.

“Indignante. Y feliz Día del Padre a este individuo “engendrante” que lo que menos hace es cuidar a las nenas“, dice en la foto que subió donde se puede ver en la salida de una fiesta clandestina, reuniones que todavía son peligrosas por los picos de contagio del coronavirus. “Un día antes que las ve y con una hija que tuvo problemas respiratorios”, explicó Fernández sobre el enojo que tenía con su ex. Y agregó recordando otra situación: “Igual que el día que las tenía que ir a buscar al colegio, pero no se podía levantar por la jodita. Cómo caen mensajes eh, de cuarta”.

La panelista confesó que había accedido a una reunión por las celebraciones por sus hijas, pero seguro canceló todo después de las imágenes: “Si me contagio ya saben por qué fue. De esto hablaba. Solo deje ir a mis hijas porque le iban a preguntar en el colegio como pasaron con su papá”, escribió por unas Stories.

Las fotos de Defederico en una clandestina. Instagram

El mensaje a la familia Defederico

Pero sin estar conforme, Cinthia se cansó y apuntó también a la familia, sobre todo a su ex cuñada, Melanie Defederico. “Caretas son ustedes que si no se los denuncia en la tv no llaman a mis hijas (después de ese aviso llaman). Por favor se me ríe todo el cuerpo. Te recuerdo que era alguien de tu familia la que se cagab# en mis hijas usando las cagadas de tu hermano, intentando entrar a los realitys colgándose de los destratos de tu hermano hacia mi familia”, se lee en lo que escribía furiosa.

El enorme texto a la familia de su ex. Instagram

“También parte de tu familia se sentó en un programa a decir que mis hijas y yo estábamos muertas. ¿Y soy yo la que quiero cámara?”, le recriminó. “¿Dónde estabas vos cuando permitías los papelones de tu familia en televisión? jugando a dos puntas, haciéndote la desentendida en mi casa. ¿Qué pasa no les gusta la verdad? Qué pena. Dale, subí a tu Instagram que así juntas seguidoras. ¿Vos aprobás la conducta de tu hermanito que vive de joda en vez de laburar?”, la angelita no estaba dispuesta a bajar de la moto, pero su tono picante siempre la ha caracterizado.

“Tus sobrinas a las que querés tanto tampoco importan”, escribió con dureza. “Ocupate de lo que hace tu hermano, no de mí. El tiempo siempre me dio la razón, como cuando saliste a bancar la violencia de tu hermano, pero cuando mostré las historias clínicas no opinaste”, dijo y para cerrar le mando un “Besitos, buena vida”.