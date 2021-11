Tras el escándalo, Zaira Nara rompió el silencio sobre su relación con Jakob von Plessen

En medio del escándalo de Wanda Nara por el encuentro amoroso de Mauro Icardi y la China Suárez, Zaira Nara reapareció en televisión y habló del tema. La modelo se sinceró sobre su relación con Jakob von Plessen, luego de que trascendió que estaba en la cuerda floja por haber sido cómplice en la infidelidad del marido de su hermana.

Zaira es quien mantiene el perfil bajo de los Nara, porque incluso su padre, Andrés Nara, tiene un importante perfil mediático y en los últimos días presentó a su nueva novia, quien tiene la misma edad que sus hijas.

Sin embargo, la conductora fue como invitada a “No es tan tarde” (Telefe) el programa de Germán Paoloski y allí despejó las dudas sobre su presente sentimental.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Mucho se habló acerca de una posible separación de Zaira Nara con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo, luego de que se enteró que él lo ayudó y le hizo de “campana” para que Icardi y la China se encuentren en un hotel de París sin que sus mujeres sospechen.

Pero, ante la mirada atenta de Paoloski, Zaira dijo estar “más enamorada que el primer día” y reveló por qué no se casó con su pareja con quien formó una familia tras la llegada de sus dos hijos.

“Nosotros no estamos casados. Para mí, una vez que tenés hijos, chau; ¡no te casás más! No me parece hacerlo por los hijos. Si te casás, tiene que ser por la pareja, por el amor de la pareja, no porque ‘me lo pidió la nena’”, expresó.

Zaira Nara habló de todo en "No es tan tarde".

Luego, el conductor le preguntó si sigue enamorada del padre de sus hijos “como el primer día” y ella no dudó en afirmar que “sí”. “Más que el primer día porque el primer día no me enamoré”, argumentó Zaira y despejó todas las dudas de una supuesta separación.

Zaira Nara habló del Wandagate

Inevitablemente, Zaira Nara habló de lo que ocurrió en el último mes con su hermana y su cuñado. Aunque se mantuvo al margen del escándalo, comentó que intenta aconsejar a su hermana pero ella no le “hace caso”.

“Tenemos una relación muy cercana y ella se abusa”, planteó Zaira, a la vez que reconoció que no siempre sigue sus ideas. “Soy muy consejera pero no me da pelota. ¡Es totalmente en vano!”, exclamó.

El contundente descargo de Wanda y Zaira Nara.

“Cuando vos sabés lo que querés hacer pero no estás tan decidido, cuando escuchás al otro que te dice otra cosa, decís ‘no, eso no lo hago ni loca, voy con lo que yo tenía pensado hacer’, y eso es lo que le pasa a Wanda”, lamentó la menor de las hermanas Nara.

Luego, reveló que le “preguntan en la calle por el Wandagate” y se sinceró al decir que le “afectan mucho los temas de familia”. Y bromeó sobre las últimas novedades de los Nara. Entre ellas, la presentación de la nueva novia de Andrés, su padre: “Papá lo hizo de buen padre, para tapar lo de Wanda”.