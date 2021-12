Total Blue: el osado y revolucionario look que eligió Kim Kardashian para celebrar que está a un paso menos de ser abogada

Para muchas personas es una novedad que Kim Kardashian está casi lista para recibir su título de abogada. La mediática y empresaria está rindiendo diferentes exámenes y acaba de aprobar uno, motivo por el que salió a las redes sociales a festejar su logro.

En Instagram, la morocha escribió un extenso mensaje en el que anuncia que aprobó una materia relacionada al derecho aunque lo que sorprendió a todos es su look total blue, que le deja muy poca piel a la vista pero con el cual, sin dudas, genera atracción y hace que todos se den vuelta a mirarla.

“Mirando en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que veo hoy en mi reflejo”, se lee en la publicación en la que también contó: “Para cualquiera que no conozca mi viaje por la escuela de derecho, sabe que esto no fue fácil ni se me entregó. ¡Reprobé este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más duro y lo volví a intentar hasta que lo logré!. Tuve COVID en el tercer intento (con) 40 grados de fiebre, pero no estoy poniendo excusas”.

Kim Kardashian, una diva sensual con un total blue de Balenciaga

Pero las palabras no fueron de mucha relevancia para sus 270 millones de seguidores que se quedaron horas mirando las distintas tomas que subió a las redes.

Kim luce un traje de Balenciaga que consiste en un vestido spandex de mangas largas y cola más pantboots, es decir un pantalón con botas incluidas, todo del mismo tono de azul brillante; a lo que sumó aros de gran tamaño con pedrería y un mini bolso con estrases.

Kim Kardashian, a un paso de convertirse en abogada

En el año 2019, Kim Kardashian reveló que retomaría sus estudios de abogacía y durante este tiempo se dedicó a estudiar y a superarse mesa tras mesa. Todavía le resta rendir otro examen de derecho y ella se demuestra feliz con cada paso que da hacia adelante.

“Me siento tan bien de estar aquí y en vías de lograr mis metas”, escribió en la publicación que se llenó de corazones y halagos, en la que también hizo un guiño a su papá fallecido, Robert Kardashian, quien era abogado. “Sé que mi padre estaría muy orgulloso y, de hecho, estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, sin embargo, él habría sido mi mejor compañero de estudio”.

El padre de Kim Kardashian con la mediática

“Me han dicho que tenía fama de burlarse de la gente que no aprobaba en su primer intento como él, ¡pero habría sido mi mayor animador!”, confió en el escrito y sumó un frase inspiradora: “No te rindas nunca, incluso cuando te aferres a un hilo, puedes hacerlo. ¡Poné tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado!”.