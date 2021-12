Pamela David mandó al frente a su marido al revelar lo que más le molesta de él

Pamela David estuvo como invitada en “Flor de Equipo” y contó intimidades de su pareja como nunca antes lo había hecho. Denunció públicamente a Daniel Vila, su marido, y no lo dudó ni un segundo.

En medio del juego de los “intragables” del programa de Telefe, la conductora de América reveló qué es lo que le reclama constantemente el mendocino; algo que ella ya no puede seguir tolerando.

Pamela David denunció públicamente a Daniel Vila por algo que le molesta en la intimidad

La morocha que todas las tardes está al frente de “La ruleta de tus sueños” se animó a la sección del magazine de Flor Peña en la que se les hace preguntas incómodas a los famosos y ellos pueden responder con sinceridad o negarse pero como prenda deben comer un plato elaborado con un maridaje de ingredientes un tanto desagradables, como un pancho de banana con kétchup y mayonesa.

Y Pamela se animó a ir con la verdad y evitar dar bocados a las preparaciones. En un momento le consultaron en qué no se ponía de acuerdo con su marido e inmediatamente ella soltó: “Lo voy a contestar porque hay algo que hoy me está afectando cada vez más, aprovecho, mi amor, para hacerte esta denuncia públicamente”.

“¡Detesto que me diga que deje el celular! ¡Si lo agarro, es porque lo quiero agarrar!”, respondió con euforia y luego explicó el contexto en que recibe dicha directiva por parte de Vila: “Por ahí estamos en una reunión y yo quiero verlo, no quiero pasar por mal educada ¡Pero es mi decisión y quiero verlo! ¡Y no me lo digas, porque me molesta!”.

A lo que añadió: “Te juro que es una cosa que digo ¿Por qué? Me voy al extremo. Es mi libertad, es mi cuerpo, hago lo que quiero. Pero es algo tan simple como que si lo agarré ¡Es porque quería! ¡No agarro algo que no tengo ganas!”.

La hija de Pamela David y Daniel Vila debutó como modelo

Esta semana, la familia David Vila vivió un momento más que especial con el debut como modelo de Lola, la hija de 9 años de Pamela y Daniel.

La niña asiste a la escuela de Anamá Ferreira y le tocó su turno de caminar sobre la pasarela junto a sus compañeras. Y como era de esperarse, la conductora compartió varias postales del gran momento en las redes sociales.

La hija de Pamela David debutó como modelo.

Los padres de Lola estuvieron sentados en la primera fila del desfile y grabaron cada una de las pasadas de su hija. “Nervios... Debuta nuestra hija Lola, de 9 años... Va a desfilar. Sigue los pasos de la madre. Dice que en tres años la supera”, reveló el empresario mendocino en una nota con “Intrusos” y Pamela sumó: “A mí me dijo que ya me había superado”.

Lo que llamó la atención es que las jóvenes modelos fueron quienes diseñaron su ropa y la consigna era coserlas con sus madres. Y al respecto, David comentó: “Ahí está con el traje que lo diseñó ella, pero yo lo cosí pieza por pieza. Y amo coser, tejer, bordar y abrir la puerta para ir a jugar...”.