Total black: Pampita mostró sus increíbles curvas con un glamoroso vestido asimétrico de aberturas

El mundo de la estética y la moda se llena cada día de nuevas caras e increíbles cuerpos, pero en Argentina hay algunas modelos que traspasan las barreras del tiempo y se mantienen vigentes. Una de ellas es Carolina Pampita Ardohain.

Sea cual sea el evento al que elige acudir, Pampita siempre es reconocida. Es que su rostro aparece en los medios de comunicación hace varios años, y la figura corporal que porta tampoco pasa desapercibida.

Más allá de los años pasados, la expareja de Benjamín Vicuña se mantiene diosa como nunca. Cada día apuesta aún más a su carrera como modelo y sigue adentrándose en ese mundo.

En su cuenta de Instagram publica cada uno de sus nuevos proyectos y producciones, por lo que esta vez también lo hizo. Con un pequeño videoclip, se mostró modelando un increíble look.

Pampita eligió un vestido totalmente blanco con un gran detalle destacado: las aberturas y asimetrías. Con una sola manga larga, del otro lado es únicamente strapless.

Pampita

Debajo de lo que conforma el corpiño, tiene una abertura que deja ver parte de su abdomen y espalda de un lado. En cuanto a la falda es totalmente larga y con un tajo que destaca sus largas y hermosas piernas.

Pampita se llevó todos los suspiros al posar con lencería negra

Pampita es de las mujeres más lindas de Argentina y que mejor sabe explotar su belleza.

La conductora de “El Hotel de los Famosos” es de las modelos más buscadas por las empresas nacionales e internacionales para que las promocione. Así ocurrió con una reconocida marca que vende ropa interior y bikinis, que eligió a Pampita para que sea la cara visible de la temporada.

Así, la morocha posó con un conjunto de encaje negro, que resaltó aún más sus curvas que enloquecen a sus fans.

Algunas fotos de la sesión las hizo con un saco negro, que le dio el toque de sensualidad a la campaña. Aunque, también posó desde la cama, demostrando que es de las mejores haciendo su trabajo frente a las cámaras que la aman.