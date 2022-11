Pampita deslumbró con un increíble vestido de transparencias en la gala solidaria que organizó con su marido

En estos últimos días, Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán llevaron a cabo la primera gala solidaria de la organización ASOCIAR. El evento destacó por la gran cantidad de famosos que concurrieron y lo glamoroso del look de la anfitriona.

Gala de Asociar - Pampita

El evento que tuvo lugar en el Hotel Four Season tuvo una extensa lista de invitados en los que destacó´: María Belén Ludueña, Jorge Macri y Mirtha Legrand. Además, desde la política, asistieron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy.

Gala de Asociar - Pampita

La anfitriona y conductora de la noche fue Pampita, esposa de uno de los empresarios más allegados de la asociación civil. Para este particular evento, la modelo eligió distinguirse y portar un look que no pasaría desapercibido.

La ex pareja de Benjamín Vicuña lució un increíble vestido de Gabriel Lage en tonos dorados y rosas. Los detalles se posaron en el suave escote corazón y bordado de diseño geométrico íntegramente realizado a mano sobre red metálica industrial.

Para completar su glamoroso look, Pampita eligió los mejores accesorios y joyas de la mano de Flo Boskis Stad, y se calzó zapatos de Ricky Sarkany.

Gala de Asociar - Pampita

Los detalles de la primera gala de ASOCIAR, junto a Pampita

Durante este encuentro se realizaron diversas subastas, entre las que se incluyen la de una camiseta de Leo Messi, por la pronta cercanía con el inicio del Mundial 2022.

Fernando Burlando y Barby Franco.

En cuanto a la cena que pudo disfrutarse por los presentes, el menú constó de: Lomo 63º, emulsión de papa ahumada, vegetales de estación y salsa demiglas, volcán de chocolate y helado de café.

Gala de Asociar - Pampita

Algunas horas antes del evento, la modelo y anfitriona de la noche habló con Revista CARAS y comentó: “Todo se logró con donaciones. Hubo que agarrar el teléfono muchas veces. Teniamos que ser super humildes, porque no sabíamos qué tanto ibamos a conseguir”.

El Polaco y La Sole.

“Es un lujo, tenerlos en un espacio tan chiquito. Haciendo una función privada, es un regalo. Estamos muy bendecidos”, fueron las últimas palabras de Pampita al hacer referencia a la presencia de La Sole y El Polaco en esa noche, quienes serían los encargados de otorgar un show de lujo.