Tini Stoessel y Stefi Roitman se sumaron a la tendencia de brillos para la despedida de soltera de Lele Pons

El pasado miércoles, varias mujeres latinoamericanas se reunieron en un evento espectacular de pura diversión y locura. Lele Pons, sobrina de Chayanne, se casará con un exitoso cantante de reggaeton y quiso despedir su soltería de la mejor manera. Entre las invitadas estuvieron Stefi Roitman y Tini Stoessel.

Stefi Roitman y Tini Stoessel en la despedida de soltera de Lele Pons.

La gran fiesta se llevó a cabo en Miami y estuvo colmada de brillos, glamour y mucha diversión. Entre la cantidad de invitadas, estaban; Tini Stoessel, Isadora Figueroa, Stefi Roitman, Anitta, Lola Índigo, entre otras.

El novio de la anfitriona del evento es Guaynaa, un cantante muy divertido y exitoso en lo que hace. A pesar de tener una de las relaciones más tiernas de su ambiente, ella quiso decirle adiós a la soltería con toda la locura y acompañada de sus amigas.

Stefi Roitman en la despedida de soltera de Lele Pons.

Como era de esperarse, Tini Stoessel destacó por el look que portó esa noche. Para la ocasión, lució un body mangas largas con un pantalón tiro bajo, ambas prendas en color negro y plateado con muchos brillos.

Para darle un toque más cómodo para disfrutar la noche, la Triple T eligió completar el look con zapatillas. En cuanto a su cabellera, se peinó con raya al medio y una clásica cola larga de caballo.

Por su lado, la esposa de Ricky Montaner fue por más y resaltó por un jugado look. Este lo construyó con un corset blanco con hilos plateados y perlas, seguido de esto un pantalón negro de botamanga ancha.

Sin lugar a dudas, lo que más destacó de su outfit fueron los accesorios con los que complementó todo. Guantes, aros, collar de piedras y strass en sus ojos para darle dramatismo al look estilo Emilia Mernes.

Transparencias y ajustes: los elegidos de Tini Stoessel

Tini Stoessel visitó El Hormiguero hace pocas semanas y sorprendió a sus fanáticos con el anuncio del nuevo disco “Cupido”. Desde ese momento, todos esperan por la llegada de la fecha para disfrutar el nuevo material de la joven.

La cantante usó múltiples poses en la sesión de fotos de su álbum.

Esta vez, se trata del cuarto disco que sacará con la discográfica Hollywood Records. Los anteriores recibieron los siguientes títulos: Tini, Quiero volver, Tini tini tini.

Hace algunas semanas, la artista eligió su cuenta de Instagram y Twitter para compartir algunas imágenes de la primera canción que se estrenará mañana 14 de febrero a las 19 horas. Allí se dejó ver con increíbles looks que subieron la temperatura.

La cantante usó múltiples poses en la sesión de fotos de su álbum.

Como es costumbre, Tini uso varios looks tal como lo hace en sus shows. Por un lado, destacó un enterito ajustado a todo el cuerpo en color nude que parece ser solo una segunda piel, aunque no deja ver ningún detalle particular.