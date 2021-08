Thalía salió de compras y se encontró con un objeto “vintage”que sólo sus fans adultos reconocerán

Siempre vigente y activa en las redes sociales, Thalía comparte momentos de su vida con sus más de 17.9 millones de seguidores y, este jueves la intérprete de “Piel Morena” exhibió orgullosa una nueva compra.

Con un look muy informal y una gorra colorida, la cantante comenzó diciendo: “Les voy a contar algo bien crazy que me pasó ayer. Fui a un negocio a comprar unas cuantas cositas y me encuentro un CD player…” comenzó diciendo.

Luego la estrella agregó: “Entonces cuando estaba pagando, la chica que creo que no tendría más de 20 años me dijo ´qué es eso… ahhh seguro que ´retro things´´, dijo la cantante y luego entre risas aseguró: “Soy mega retro”.

Instalada en una de sus mansiones, Thalía compartió hace días una selfie en donde posó con un look sensual y de entrecasa con el que va hasta a buscar los huevos orgánicos: “Me fui por los huevos esta mañana 😉 Y la chancla “glam” no podía faltar. 🩴 #Farm”, expresó divertida y ganó más de 121 mil “likes” de sus fanáticos que siempre están pendientes de la mexicana más famosa.