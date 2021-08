Thalía se puso mística en las redes sociales a raíz de una “señal” que recibió en la playa

Con treinta años de trayectoria como actriz, cantante y empresaria, Thalia disfruta de compartir su vida cotidiano con sus fanáticos de todo el mundo en las redes sociales. Y en las últimas horas, la artista mexicana compartió un profundo mensaje luego de vivir una experiencia mística.

“La piedra en la playa. Cuando te encuentres algo de frente, ¡agárralo en ese mismo instante! No dejes oportunidades llenas de amor”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un video en el que narró lo que había vivido.

“Bellezas, les voy a contar lo que me pasó esta mañana. Hoy me levanté y empecé a caminar aquí donde estoy con esta fortuna de poder pisar la arenita calentita, escuchar el mar, y me crucé con una piedra que tenía un significado muy hermoso porque estaba en forma de un corazón”, explicó la protagonista de exitosas novelas como Marimar, María la del barrio, María Mercedes y Rosalinda.

Aunque la piedra llamó su atención, Thalia decidió seguir su camino y continuar con su caminata matutina por las playas de Miami, donde hace años vive junto a su marido, el empresario Tommy Mottola y los dos hijos que tienen en común, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro. Pero al regresar, no la encontró.

“Siento que son esos mensajes en la vida que cuando te encuentras algo de frente, agárralo en ese momento, en ese instante porque se te puede volver a perder, porque por algo lo encontraste, lo viste, se te cruzó en el camino en ese momento”, reflexionó la multifacética artista.

Thalia no se dio por vencida

Decidida a volver a localizar ese “tesoro”, la celebrity mexicana emprendió una exhaustiva búsqueda. “Regresé sobre mis propios pasos y me di la oportunidad de buscarlo una vez más y de encontrarlo”, relató.

Y al cumplir con su misión contó el significado que encontró en la piedra: “Esto es un corazón, es una señal de que las cosas aparecen de tu vida, ya sea el amor, una señal, un diálogo personal que Dios tiene con nosotros, con nuestra alma, nuestro espíritu y estar alertas al mensaje y no dejar pasar oportunidades llenas de amor”.

Su relato llegó al corazón de sus seguidores, quienes le dejaron cálidos mensajes en el posteo e incluso muchos le agradecieron por dar un mensaje esperanzador. Además, el video cosechó casi medio millón de “me gusta”.