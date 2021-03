Terrible secreto: las declaraciones de Julieta Prandi que indican una causa contra su ex por daños a sus hijos

Surgieron nuevas declaraciones de Julieta Prandi en la causa contra su ex marido , Claudio Contardi, en donde la actriz especifica que sus hijos sufrieron a causa del descuido de su padre. Incluso lo catalogó como un padre abandónico. “No ven al padre porque le tienen miedo. Y yo intento que su voluntad sea respetada. Esta semana van a declarar en la Justicia y a contar qué les pasó cuando estaban con su papá”, dijo una vez en Hay que ver (El Nueve), tras un suceso donde los dos pequeños quedaron solos fuera de su casa.

Desde agosto de 2020 que viene el proceso judicial, pero parece que estas informaciones podrían complicar terriblemente al padre de los hijos de Prandi.

“Fue por algo que no voy a contar en TV, pero que es muy grave. No es una causa contra Contardi, es contra otra persona pero él es el responsable y está en el juzgado de Escobar porque sucedió en mi casa. Su padre los dejaba con otras personas cuando estaban con él”, dijo sin querer aclarar sobre el suceso en que sus dos pequeños se vieron involucrados.

Detalles de una historia escondida

“ Sigue avanzando porque detrás hay algo mucho más grave. En el medio no los mandé al colegio porque el padre se presentó en horarios raros para retirarlos. Los dejaba con una niñera dando vueltas en el shopping por horas”, contó sobre algunos de los detalles de lo que podría haber pasado.

“Soy una madre protegiendo a sus hijos. Sé que el padre tiene derecho de ver a sus hijos, pero también tiene obligaciones y él no pasa alimentos, los deja con otras personas; es un padre abandónico. Cuando están con él, impide que me llamen y se refiere a mí de mala manera. Mi ex no cuida a mis hijos”, dijo determinante sobre el trato que su ex tiene con sus hijos.