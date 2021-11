¿Te estás por casar? Una fotógrafa de bodas reveló las 3 señales que indican si un matrimonio durará

Puede decirse que quienes pueden tener mucha experiencia en casamientos son los fotógrados de bodas. Los trabajadores de la imagen saben, desde un principio, dónde poner la lente para poder captar los mejores momentos que formarán parte del álbum de los recuerdos. Están entrenados para eso, incluso tienen la capacidad para develar ciertos sentimientos y así plasmarlos en cada foto que toman.

Al menos así piensa Shayla Herrington, un experta en casamientos, que solo en TikTok es dueña de 266.8k de seguidores y es allí donde comparte varios tips y sugerencias que seguramente podrán ayudarte si estás pensando en contraer matrimonio próximamente, según TN.

Shayla Herrington, experta en casamientos. TikTok.

Hace unas horas, Herrington revolucionó la comunidad 2.0 al revelar cuáles son las tres cosas que le permiten darse cuenta si una pareja durará en el tiempo o no. Claramente es su paso por innumerables bodas lo que la ha vuelto una portavoz calificada en la materia.

Si bien sabe de lo que habla no pudo evitar que muchos las criticaran con las cosas que dijo y no todos estuvieron de acuerdo con el trío de señales que ella calificó como los indicios de que las cosas no serán para toda la vida.

Cuáles son esas tres señales de los novios que indican si van a durar juntos:

Fotos individuales

Shayla Herrington sostuvo que de acuerdo a la cantidad de fotos que los novios te piden por separados sabrás determinar si este matrimonio va a durar para siempre o no. Es que según la fotógrafa “si uno de los dos se hace más de tres fotos familiares sin el otro… Esto tiene cierto sentido para mí, porque puedes tener unas cuantas, con tu madre y tu padre, pero tomarse más de tres sin tu pareja parece un poco sospechoso”.

Amigos y amigas de los novios. Imagen ilustrativa

El rol de los amigos

La profesional de la imagen asegura que tanto las damas de honor como los padrinos jugaran un rol clave para determinar cuánto durará una pareja. Afirma que si las amigas de la novia o los amigos del novio “evitan hablar con el cónyuge cuando se están preparando, haciendo el brindis o cualquier otra cosa. Eso es una señal de que no les gusta (la pareja de su amigo o amiga)”.

Casamiento. Imagen ilustrativa.

Con quién pasan el tiempo en la fiesta

Para finalizar, Shayla Herrington afirma que, de acuerdo a su experiencia, otro de los indicadores de un fracaso matrimonial es que algunos de los novios “pase más tiempo con amigos o familiares en la boda en lugar de estar con su pareja”.