Susana Giménez, sincera sobre el amor a su edad: “Me gusta la gente más joven”

Susana Giménez participó del cierre de la primera jornada del America Business Forum, el encuentro que reúne figuras de la política, los negocios y el espectáculo en Punta del Este. La conductora recibió un premio a la trayectoria como “Mujer Ícono de América” y en la previa, habló de todo con el presentador del evento, Ismael Cala.

La diva de la televisión argentina desde hace más de un año vive en Uruguay y fue allí donde contrajo coronavirus. Es que Susana no la pasó bien, incluso estuvo internada y tuvo una larga recuperación, por lo que valora aún más la vida luego de haber pasado por esa situación límite.

“Me emociona sentirme viva, en el escenario y en el pasto de mi casa”, dijo respecto a cómo vive el post Covid. Aunque no se olvida de cómo la pasó desde que empezó a sentir los síntomas del virus. “El terror en el cuerpo y sentir que partís, sufrí como nunca. Lloraba todo el día, te sensibiliza mucho”, recordó.

Si bien el glamour siempre fue parte de su vida, confesó que hoy en día prefiere pasar tiempo en su casa, con su familia y sus perros. “Me gusta leer, pintar. Cada vez que me tengo que maquillar para ir a una fiesta, sufro”, reconoció.

Luego, el presentador cambió de tema y le preguntó: “¿Te sentís una sex symbol?”. Y fiel a su estilo, la diva argentina se sinceró: “Sí, en mi momento sí. Ahora sería una ridícula. Ayer me mandaron un vestido que me quedaba por acá -y señaló sus piernas-. Y lo devolví. ¿Cómo voy a usar una minifalda a esta edad? Es ridículo”, reconoció.

En otro plano de la entrevista, Cala se animó a meterse en el plano amoroso y le preguntó si en la pandemia pensó en estar acompañada de un hombre.

“Yo no quiero tener un hombre más, estoy harta. No quiero. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede”, dijo Susana negada a la posibilidad de volver a enamorarse y de apostar a una pareja.

“No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama. Salgo de vez en cuando, pero no cosas largas”, se sinceró. Además, consideró casi imposible el hecho de amar a una misma personas durante muchos años. “¿Cómo te vas a amar 60 años?”, expresó.