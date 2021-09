Susana Giménez se subió a un avión para irse del país y se sorprendió al ver quién era el famoso piloto

Susana Giménez decidió volver a Punta del Este tras una corta estadía en Buenos Aires. La conductora pasó algunos días en Argentina, pero optó por regresar a Uruguay donde se instaló casi al comienzo de la pandemia, y al subir al avión para emprender viaje, se sorprendió al ver quién era el famoso piloto.

La diva compartió en su cuenta de Instagram que el encargado de llevarla a Punta del Este era el reconocido periodista de América y A24, Antonio Laje. Es que el comunicador también se dedica a ser piloto comercial, una de sus pasiones.

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿¿¿saben quién era el piloto???”, escribió Susana en el pide del video que subió a su cuenta oficial de Instagram.

Susana Giménez regresó a Punta del Este en avión y el piloto era Antonio Laje.

“Yo llegué y no lo reconocí! Vi un piloto, precioso y me dicen, ¿sabés quién es? Laje, me dicen”, explicó Susana mientras filmaba al piloto y periodista quien estaba ultimando los detalles para comenzar el viaje.

“¡Laje, es flaquísimo!”, dijo la conductora de Telefe, haciendo uso de una de sus frases clásicas. Y se sinceró con él: “Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”.

“Vine a llevarte”, comentó el periodista, ahora en su otro rol. “Un placer para mí”, agregó. “Para mí también, flaquito amoroso. Bon voyage”, cerró la diva de la televisión argentina.

Susana regresó al país el pasado 25 de agosto. Llegó a Aeroparque Internacional Jorge Newbery en un avión privado y luego se trasladó a su residencia a hacer la cuarentena obligatoria por haber ingresado desde Uruguay.

Durante su estadía en el país, dio una entrevista exclusiva a Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe Noticias, bajo el innovador formato de la realidad aumentada, ya que por la cuarentena no podía ir al estudio. Visitó a algunos de sus amigos famosos, fue al teatro y se puso al día luego de más de un año fuera de Argentina.