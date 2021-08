Susana Giménez salió a responder las críticas por su regreso al país

Cuando nadie lo imaginaba llegó Susana Giménez a Argentina al mes de haber recibido el alta por el Covid 19 y haber estado más de 15 días internada en terapia intermedia.

Luego de una larga estadía en Uruguay, la diva de los teléfonos volvió al país sólo por unos días y luego de su llegada habló con “LAM” (El Trece): “La recuperación del Covid fue mucho más leve que la enfermedad”, dijo la rubia mientras acariciaba a un cachorro cría de su perra Rita.

Luego agregó: “Ahora estoy bien. Hice todos los deberes. Agradezco a toda la gente que rezó y todo lo que me decían: era puro amor y eso también me ayudó muchísimo. Estoy contenta”, confesó la mediática.

Luego de su llegada, Giménez debe aislarse por 10 días como lo hacen todas las personas que llegan al país desde el exterior. Así el final de su confinamiento será el próximo viernes 3 de septiembre y se encargará de realizar unos trámites pendientes.

Acerca de su llegada a Buenos Aires Susana habló de algunas críticas en los medios y en las redes por su sorpresiva llegada: “No leí ninguna crítica, fue todo amor lo que leí. ¿Por qué me critican? Yo puedo ir donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quieren encontrar la parte mala de la gente?”, comentó y dijo: “¿Por qué no serán como un perro, como este por ejemplo?”.

Para cerrar Susana dijo que es muy posible su regreso a la televisión cuando la cronista consultó sobre el tema: “Yo creo que sí. Vamos a ver. Sí, sí”, contestó Susana sin dar más precisiones al respecto.