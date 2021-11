Susana Giménez opinó sobre el Wandagate y reveló de qué lado está

El Wandagate vive momentos álgidos una vez que Wanda Nara le confirmara a Yanina Latorre que estaba separada de Mauro Icardi, luego de que trascendiera que el futbolista mantuvo un encuentro con la China Suárez en un lujoso hotel parisino.

A raíz de esto distintas figuras del ambiente brindaron su opinión sobre el tema del momento y una que no se quedó callada y tomó postura en el conflicto fue Susana Giménez.

La diva, a punto de embarcar, fue interceptada por periodistas de distintos medios: “¿Te vás a juntar con Wanda?”, le preguntó uno de los noteros, a lo que la conductora respondió tajante: “Me voy a Miami para el primer viaje de Marley”.

Luego de que Telefe decidiera volver a transmitir una entrevista que Susana le hizo años atrás a Wanda, las autoridades del canal le encargaron a Su arreglar una nueva nota periodística con la empresaria, que habría tenido varias exigencias para que eso suceda: cachet en dólares, que se realice en su mansión parisina y que se haga en el formato de realidad aumentada.

Al ser consultada por esto, Giménez manifestó: “Estamos en eso”. Fue en ese entonces cuando se interesó por saber qué le preguntaría en caso de hacer un especial con ella: “Qué le voy a preguntar, ¡lo que todos quieren saber!”.

Luego la diva de los teléfonos brindó su opinión sobre el Wandagate y no dudó en decir: “Soy más amiga de Wanda. La vida es así. Lo que le pasó a Wanda nos ha pasado a muchas mujeres”, dijo y agregó: “Wanda no es amiga de la China. No creo que sean amigas. Conocidas si, somos todos conocidos en el ambiente”. Por último, agregó: “Yo no le doy consejos a nadie porque a mi no me gusta que me den. A todos nos ha pasado”.

Recordemos que Susana viajó a la Argentina desde Uruguay, para salir desde Ezeiza hacia Miami donde se encontrará con Marley y Mirko y grabar un especial de “Por el mundo”. Esa será la parada previa a su gran destino: París, donde se reunirá con Wanda y hablará de todo los detalles de su pelea y separación.