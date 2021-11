Susana Giménez lo hizo de nuevo: publicó por error un video y luego lo borró

No es la primera vez que Susana Giménez tiene problemas con la tecnología. Esta vez, la rubia volvió a “meter la pata” cuando estaba revisando su cuenta de Instagram y, por error, publicó una filmación.

En la cuenta, que tiene 2.6 millones de seguidores, la rubia compartió una breve grabación de lo que parece ser el interior de un avión o un vehículo y lo único que puede verse en primer plano es uno de los pies de la diva.

redes de Susana Giménez

En junio de 2018, Susana pasó por un momento similar cuando reveló los resultados del premio Martín Fierro de la gente dejando expuestos a Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand. La rubia no dudó en publicar, sin querer, el porcentaje con el que ganó esa terna con sus pares. “Marcelo Tinelli no es querido”, le dijo un hombre. “No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!”, respondió la diva.

Redes de Susana Giménez

En otra oportunidad, Susana compartió un posteo no querido en las redes cuando Jorge Rial anunció su baja de “TV Nostra” (América). Esta vez todo sucedió en Twitter cuando la conductora retuiteó un mensaje de la cuenta @RealTimeRating que decía: “Así finalizaba TV Nostra con la renuncia en vivo de Jorge Rial”. Y debajo de ese titular la rubia escribió: “La vi, la vi (a la noticia). Que chocó la Ferrari. Todo llega. Beso enorme, Marce querida”.

No sólo fueron textos los que envió Susana involuntariamente, sino que también una imagen de su cara sin maquillaje que, como en todas las ocasiones anteriores, borró de inmediato.