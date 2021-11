El insólito reclamo de la nieta de Susana Giménez: “Estoy durmiendo en un colchón porque me echó”

La semana pasada en el regreso a la pantalla de Telefé del programa de Marley “Por el mundo”, la invitada de lujo Susana Giménez comentó que su nieta y una amiga se instalaron en su casa de Miami desordenando todo el lugar.

La rubia además comentó que Lucía Celasco abrió un negocio de ropa en esta ciudad y por esa razón se instaló en su lujosa mansión.

En la edición del jueves del programa del padre de Mirko, el conductor y su invitada de lujo visitaron el local de ropa donde está trabajando la hija de Mercedes Sarrabayrouse y apenas entraron al local Susana dijo: “Lucía, ¿estás trabajando? No puedo creer, me da una cosa en el corazón. ¡Trabaja! Es la única a parte de mí que trabaja de la familia”, comentó divertida.

Luego agregó: “Ella es como Victoria Beckham, siempre está seria, ¿viste? Nunca sonríe, aunque es hermosa siempre está seria”, agregó la diva.

En ese momento Marley interrumpió a la madrina de su hijo y dirigiéndose a la joven preguntó: “¿Te mudaste para Miami al final?” y sin dudarlo Lucía contestó: “Estoy durmiendo en un colchón acá atrás porque me echaron”.

“¿La echaste?”, exclamó sorprendido el divertido conductor a lo que Susana dijo: “No, yo jamás la eché, nosotras hicimos un trato porque yo le compré un departamento en Buenos Aires que todavía no terminó de decorar, y hace un año que se lo compré ya”, aclaró la conductora y agregó: “Es un departamento normal, no es algo que vos digas que es gigante, pero ella necesitaba capital para remodelar y le dije: ‘Yo te doy todo esto, pero en casa no vivís’, y ella aceptó el trato”, dijo la rubia quien aclaró que apenas Celasco llegó a Miami se instaló en su casa.