Susana Giménez confirmó la entrevista con Wanda Nara en París por el “Wandagate”: “Ella nunca me miente”

En medio del escándalo amoroso que continúa alrededor de Wanda Nara y Mauro Icardi por la infidelidad del futbolista con la China Suárez, Susana Giménez confirmó que tendrá un mano a mano con la empresaria. Fue en diálogo con Marley en Por el Mundo que la diva de la televisión comentó que hará la entrevista.

Ya se había hablado de la posibilidad de que Wanda le brindara un exclusivo a Susana Giménez sobre lo que había sucedido con su pareja, y la conductora de Telefe confirmó que será en París, donde la rubia vive actualmente junto a su marido y sus hijos.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito comentó que grabarán durante tres días en Europa. “No se qué voy a decir, tengo hijos grandes que sufrieron mucho”, le dijo la empresaria al conductor.

Susana Giménez ya entrevistó a Wanda y Mauro Icardi.

“¿Te vas a ver a Wanda Nara?”, le preguntó Marley a Susana al aire de Por el Mundo y la diva lo confirmó. “Sí, me voy a París a verla pero hoy me dijeron, yo no sé si me perdí algún capítulo o qué, pero que estaban en Dubai”, reconoció, un poco desconcertada.

“Se fueron a Dubai porque parece que están reconciliándose”, acotó Marley sobre la noticia que los protagonistas dieron a través de sus redes con fotos desde la ciudad de los Emiratos Árabes.

“Está bien. Qué pareja no tuvo algún problema, alguna vez… Por favor”, acotó la conductora sobre el tema. Y destacó: “Yo lo que vi cuando estuve con ellos es que se amaban profundamente. Él es divino y ella también”.

“Yo estuve conviviendo un poco con ellos en Milán y me encantó cómo se trataban, cómo eran”, argumentó Susana sobre su apreciación del matrimonio.

“Yo quiero saber lo que ella dice. Ella a mí nunca me miente”, expresó y luego recordó una de las primeras notas que le hizo a la modelo: “¿Te acordás cuando decía que era virgen? Vino a mi programa y yo le pregunté. Le dije ‘Wanda, todos dicen esto’ y me dijo ‘yo a vos no te puedo mentir, Su’. Me dijo ‘no era verdad, era por publicidad’”.