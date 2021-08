Soledad Pastorutti opinó sobre la polémica incorporación de Bianca Cherutti a La Voz Argentina: “Nosotros no teníamos esa información”

En el pasado mes de julio, pasó por “La Voz Argentina” Bianca, la hija del humorista Miguel Ángel Cherutti, cuya presentación no pasó desapercibida y dejó muchas repercusiones en las redes sociales, ya que la joven había participado el año pasado en el “Cantando”. A raíz de esto, fue tildada de “acomodada”.

Entre tantos usuarios expresando su rechazo, uno de los que se mostró muy molesto fue Nell Valenti, ex participante del programa producido por La Flia: “Bianca Cherutti estuvo en el CANTANDO 2020, y ahora en LA VOZ - TELEFE. A mi me llamaron los produs de la voz por teléfono para avisarme que por eso mismo, NO PODIA SER PARTE... venimos bien...”, disparó en la red social.

Pasado un tiempo donde esta polémica parecía enfriarse, Soledad Pastorutti, miembro del jurado del reality junto a Lali Espósito y Ricardo Montaner y sus hijos, se refirió al tema y brindó su opinión: “La hija de Cherutti fue un caso muy comentado. Ella nunca se presentó como ‘la hija de’. Incluso nosotros nos enteramos quién era después de que cantó y que la eligieron. Eso nosotros no lo sabíamos, no teníamos esa información”, aseguró la folclorista en “Morfi, todos a la mesa”, conducido todos los domingos por Gerardo Rozin y Jessica Cirio.

“Se hace tan difícil ahora como espectadora porque sufro un montón cuando veo las historias. Mis hijas me preguntan: ‘¿mamá, te diste vuelta?’ y cuando ven que no empiezan: ‘¿cómo no te diste vuelta?’”, manifestó en referencia a las reglas impuestas por el propio formato del programa. “También nos pasó en las primeras audiciones que como teníamos muchos participantes por delante, si vos apretás todo el tiempo el botón llega un momento en el que ya no podés elegir más”, concluyó la Sole.

Esta no es la primera justificación de Soledad, ya que hace unas semanas en este mismo programa, ella aclaro por qué no elige a ciertos participantes, a pesar de que estos se merecen estar en el show: “Para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo”, aseguró.

Además se refirió a una de las principales polémicas en torno al certamen, ya que muchos usuarios de redes sociales critican que hay “acomodos” y que el jurado conoce de antemano la procedencia de los aspirantes a ganar el reality: “Lo vamos descubriendo. Eso quizás frente al espectador nos hace insensibles. Con muchos participantes me sorprendí después al conocerlos con su historia”, insistió la cantane.