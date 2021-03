Soledad Pastorutti como nunca la viste en una despampanante tapa en Vogue México

En un diálogo exclusivo con Vogue México, la cantante argentina se refirió a uno de sus álbumes más impactantes. “Parte de mi” condensa la nueva música que Soledad Pastorutti presenta al mundo, junto a sus inseguridades y sueños emergentes. Su nueva propuesta busca traspasar fronteras internacionales y demostrar todas sus raíces latinoamericanas, pero como siempre viviendo el folcklore de una manera única y especial.

Su carrera ha sido prácticamente una reinvención del folcklore : “No es final, porque todavía no logré sacar mi mejor disco, ni ofrecer mejor concierto (...). Todavía estoy en esa búsqueda, aunque cada vez más parada en un lugar un poco más firme”.

Muchos la acusaron de “abandonar” el folcklore en su nueva música , pero La Sole explicó que muchos de su generación le quitaron su estructura musical. “Para mí el folklore es un sentimiento que va más allá del género. Es una elección de vida. Soy una persona de familia, de los pies descalzos en la tierra, y eso es para mi el folklore. Es vida”, dice sobre el género que es su vida.

Fue a través de su Instagram que La Gringa presentó a sus casi un millón de seguidores (994 mil para ser exactos) las impresionantes fotos que les tomaron en esta entrevista exclusiva.

La foto que impactó a sus seguidores.

Como siempre, la revista vistió a su entrevistada con las mejores marcas.

La diva del folcklore y su recuerdo

Se la conoce en el mundillo del estilo argentino como ‘la chica rebelde que aún le canta al Guaraní’. Pero confiesa que siempre ha vivido en el presente y poco ha pensado en su legado: “No sé si aspiro a que la gente me recuerde y me haga murales”. Explicó: “No sé si quiero que la gente me recuerde como una artista, pero sí que mis seres queridos o los que desciendan sepan que tuvieron a una abuela cantante, que disfrutaba mucho de la vida”.

“La muerte es injusta, genera una sobrevaloración sobre la persona que se va. Nos pasa en la cotidianidad con la gente que queremos, y con los artistas. Tiene que ver un poco con acomodar las valoraciones hacia el final”, dijo haciéndose entender sobre su visión de la muerte y los íconos del país, como Diego Maradona.

Desde los '90 que Soledad Pastorutti continúa vigente.

Sobre futuros sueños, la diva del folcklore aclaró que siempre “vivo a mi ritmo, no al de los demás”. Pero entre sus aspiraciones contó que espera llegar a México, para convertirse en “una especie de Rocío Durcal de estos tiempos”. También “seguir haciendo lo que me gusta y disfrutarlo como hoy”.

“Aunque mi felicidad está más allá de lo artístico que, como dice mi amigo Alejandro Lerner: ‘El eco de la gloria queda en un placard’. Me encantaría tener 20 Grammys más, pero no a cambio de que mis hijas no jueguen conmigo”, finalizó en su charla.