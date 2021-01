Las palabras con las que Soledad Pastorutti se despidió de César Isella

El mundo del folcklore está de luto con la muerte del compositor César Isella, que falleció este 28 de enero a los 82 años. Dentro de todas las dedicatorias que se han escrito con propósito de una última despedida, se esperaban las palabras de Soledad Pastorutti, a quien el compositor impulsó su carrera cuando apenas era una niña.

Dejando de lado el juicio millonario que la cantante perdió contra quien fuera su representante, “La Sole” le dedicó un especial posteo. “Más allá de nuestras diferencias, hoy te despido con mucho respeto”, dice en la foto que compartió a través de sus Stories. “Fuiste parte de los primeros años de mi camino. Por los buenos recuerdos, que descanses en paz”, termina de rezar el mensaje.

La Storie que la cantante dedico a su ex representante.

El juicio que quebró su relación

“La Sole” y Isella pasaron hace unos años una situación que quebró su relación para siempre. A pesar de ser él quien le diera la mano cuando era apenas una niña y llegar a convertirse en su representante por años, su camino juntos terminó con una dura pelea hasta con instancias judiciales. En 2011, el compositor le ganó un juicio que tenía cifras millonarias bajo el alegato de incumplimiento de contrato por parte de Soledad. El litigio judicial duró casi siete años.

"La Sole" y César Isella en una de sus presentaciones juntos.

“Cuando uno firma un contrato ante un escribano público lo tiene que cumplir. Soledad no lo cumplió, su familia tampoco. Lamentablemente tuve que iniciar un juicio, que acabo de ganar. Hablo de un juicio groso, no desde el dinero sino desde la moral. Mi familia quedó muy mal, ellos (la familia Pastorutti) me bajaron la cortina impunemente, sin ninguna razón, desaparecieron y no nos hablaron más”, declaró en aquel momento en cantante.

“Fueron siete años maravillosos, he trabajado como nadie y no me ofrecí, me pidieron que la produjera, como lo había hecho ya con otros intérpretes jóvenes y conjuntos nuevos, ella no es la primera”, contó sobre su tiempo con “La Sole”. “Cuando empiezan no pasa nada y son todos maravillosos, después vienen abogados, el novio, el vecino o el carnicero, todos opinan y se corrompe la cosa”, dijo con palabras que detonaban experiencia.