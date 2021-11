Sol Pérez negó estar embarazada y confirmó la fecha de su casamiento con Guido Mazzoni

Sol Pérez rompió el silencio tras su ausencia de varios días en el programa Nosotros a la mañana donde ella es panelista. La modelo aclaró que nada tuvo que ver con un posible embarazo y habló de su casamiento con su pareja, Guido Mazzoni.

La chica del clima confirmó que no está embarazada y que no está en los planes de ella y de su novio tener un bebé pronto, porque antes planean casarse y disfrutar del matrimonio solos sin niños.

“No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso”, indicó.

“Y ahora entendí que Índigo solamente es para bebés, que no se la puedo dedicar a mi novio”, comentó Sol Pérez, ya que también había levantado sospechas al dedicarle de tema de Camilo y Evaluna a su novio.

Sol Pérez y Guido Mazzoni.

“Sí puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea. Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que le queda…”, adelantó Sol sobre la posible fecha de boda con Guido.

Sin embargo, por ahora solo piensan en la convivencia y en el seguir potenciando su futuro profesional. “Nos mudamos, estamos muy contentos preparando todo en la nueva casa. Ya está la mudanza lista y estamos allá viviendo. Así que… ¡ya me tiene que proponer porque tengo que preparar el casamiento!”, dijo.

Sol Pérez ha sido una de las mujeres más convocadas en las temporadas de verano en Mar del Plata y Carlos Paz, pero este año no está en sus planes trabajar en alguna de las obras de teatro que ofrecerán los diferentes productores.

Sol Pérez es panelista en Nosotros a la Mañana.

“Este año prefiero descansar un poco. Disfrutar de un verano, también, que no pudimos por la pandemia. Donde uno pueda salir, disfrutar, en familia y con amigos. Y el año que viene veré. Uno nunca sabe en televisión, pero nos va muy bien en Nosotros así que seguimos ahí”, cerró .