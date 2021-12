Sofía Macaggi habló de las denuncias y de su experiencia de trabajo con Antonio Laje

Sofía Macaggi se sumó a las mujeres que comentaron su mala experiencia de trabajar con Antonio Laje, luego de las denuncias de maltrato que recibió el periodista. La modelo y periodista se sinceró y habló de su paso por el ciclo de América TV.

Macaggi fue escueta a la hora de referirse a Laje y en el programa radial Pasa Montagna, le comentó a Pablo Montagna sobre su partida y lo que le quedó de trabajar junto al periodista.

“Desde lo profesional fue un gran crecimiento porque yo estaba arrancando en lo que era noticieros y es un programa que se ve mucho. Pero pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas”, contó Sofía Macaggi.

Y sin nombrar al conductor de Buenos Días América recordó: “Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar”.

En esa misma línea, el conductor le preguntó si le había sorprendido lo que se dijo de Laje. “No, no me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso esta bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera”, respondió.

Sofía Macaggi no volvería a trabajar con Antonio Laje

Luego, dijo que no habló con ninguna de las denunciantes. “Me he reservado mis vivencias, pero no volvería a trabajar en ese programa”, respondió contundente.

Y contó que Antonio Laje no se comunicó con ella para disculparse. “No me llegó ningún mensaje de texto pidiendo disculpas ni tampoco lo espero. Estoy súper tranquila, sé el trabajo que he hecho y ya estoy en otra etapa”.

La modelo evaluó que ya no tenía el lugar en el canal de televisión

Por último, aclaró que ella no se fue del programa porque “la sección espectáculos no rendía bien” como se dijo en aquel entonces y dio a entender que él tuvo que ver con su despedida del noticiero. “El número rendía muy bien...Creo que a él no le gustaba el espectáculo”, cerró Macaggi.