María Belén Ludueña contó por qué lloró en su despedida y se refirió a Antonio Laje

Hace poco María Belén Ludueña anunció, en medio de un mar de lágrimas, que se despedía de Buenos Días América (lunes a viernes de 6.30 a 9) y Buenos días América Extra (lunes a viernes de 9 a 11), los dos noticieros matutinos que conducía con Antonio Laje.

En ese momento todo fue agradecimiento y buena onda. “No me podía ir sin llorar porque yo realmente soy así, soy muy sensible. Quiero agradecerles a todos... realmente soy así. Este es mi último día, son sensaciones encontradas”, explicó la conductora entre lágrimas, que tiempo después tuvieron otra interpretación.

María Belén Ludueña se fue de Buenos días América: su desconsolado llanto (Captura de video).

“Bueno. Por eso a mí me encantaría poder agradecerles a todos por esta gran oportunidad. Incluso a las autoridades del canal, a Liliana Parodi y a vos Antonio por haberme dado esta posibilidad de acompañarte, a toda la producción, una gran producción que de tiene Buenos días América”, agregó Ludueña.

En otro momento expresó: “Gracias también por darme la oportunidad de despedirme porque creo que me lo merezco y esto es un hasta pronto. Todavía no sé si voy a estar en el noticiero. Son decisiones que quiero tomar con tranquilidad, porque esto es una carrera y no hay que ser arrebatado”.

Luego, días después, invitada al programa de Mirtha Legrand conducido por Juana Viale, la novia de Jorge Macri hizo un silencio que casi confirmó los rumores de maltrato que se habían instalado en las redes sociales, como argumento de su sorpresiva salida.

Incluso, ese fue el disparador para que horas después estallara una catarata de acusaciones públicas de varias de sus ex compañeras contra el conductor. Las periodistas Eugenia Morea y Sandra Igelka, junto con la nutricionista Fiorella Vitelli hablaron de maltrato constante, grooming y hasta acoso sexual.

Con el correr de los días la bola creció hasta que se hizo gigante y mientras sus excompañeras detallaban en diferentes medios el infierno que vivieron con Laje, María Belén se mantuvo callada y alejada de todo conflicto. Todo eso hasta ahora.

María Eugenia Ludueña hizo confesiones para la revista Hola!

En una entrevista con la revista Hola! Argentina, Belén Ludueña volvió a hablar del tema. “En estas fiestas voy a brindar porque con Jorge tenemos un amor súper consolidado y también por mi familia. Les estoy muy agradecida a mis padres por lo que me enseñaron. Con Jorge nos apoyamos mutuamente y soy muy feliz con él. Nuestro amor es muy sano”, manifestó.

María Eugenia Ludueña y su pareja, Jorge Macri

Sobre su despedida de BDA sostuvo que “Se cerró un ciclo muy importante para mí, que me trajo muchas satisfacciones y me enseñó mucho. Estoy convencida de que la Belén que arrancó no es la misma que la que soy hoy y en eso soy muy agradecida”.

“En especial por la visibilidad que me dio el canal. Trabajo desde los 18 años en televisión, primero en Mar del Plata, luego en Buenos Aires, pero esto fue un antes y un después para mí. Aprendí mucho y fue una experiencia valiosa”, destacó.

“Mi despedida me generó mucha angustia porque dejé mi lugar seguro, mi zona de confort. Al tomar una decisión así, es inevitable no pensar en qué vendrá después, en si daré el paso acertado respecto a mi carrera”, analizó la conductora.

Aunque sobre los tratos que recibía en el estudio, fue más específica. “Estaba muy movilizada porque lo viví como un duelo y no me pude contener. Estaba triste por lo que pasó, por lo que viví y porque nada va a ser como era antes. Estoy muy agradecida con el canal, pero yo no coincidía en la forma ni en los estilos de trabajar que tenía Antonio”, remarcó.

También se refirió a las denuncias que hicieron sus excompañeras. “Con el correr del tiempo la gente pudo darse cuenta del porqué de mi tristeza al aire. Yo creo en la exigencia, soy muy exigente conmigo misma, pero hay formas y formas. Para mí, lo cortés no quita lo valiente. Por suerte, la televisión y la sociedad están cambiando y ya hay cosas y modos que no se admiten más”.

Sobre su futuro laboral, Belén comentó que “En principio me estoy reuniendo con América, que es el lugar que me abrió las primeras puertas, para ver si nos ponemos de acuerdo y encuentro un proyecto que me motive. También hay propuestas y conversaciones con otros canales. Me gusta la conducción y estoy abierta a escuchar propuestas y a seguir aprendiendo”, concluyó la periodista.