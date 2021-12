Zaira Nara y Benjamín Vicuña, juntos en una decisión sobre la China Suárez

A raíz del Wandagate se sucedieron una innumerable cantidad de situaciones, desde el análisis profundo del comportamiento errático de Mauro Icardi hasta ramificaciones de todo índole, como la ruptura de varias amistades de la China Suárez.

La intromisión de María Eugenia en el matrimonio de Wanda Nara, con ese punto más álgido de la noche de pasión que experimentó con el futbolista en una cálida habitación de un hotel de lujo en París, sigue en el centro de la tormenta.

Lo cierto es que una de las vertientes de toda esta situación novelesca se focalizó en la indignación de las amigas cercanas de la China, como Paula Chaves, quien decidió increparla por el accionar y su participación en la infidelidad de Icardi. Pero el más picante se posó en Zaira Nara.

Hace unos días, la hermana de Wanda describió qué postura tomó e incluso se animó a confesar en el aire de Telefe: “Yo quería escucharla, hay mucha gente en el medio y por respeto a la gente que tenemos en común, no quería cruzarla en un evento y correrle la cara, no tengo enemigos, no me gusta llevarme mal a la gente. Si mi hermana tiene una enemiga, tiene que ser enemiga mía, ¿pero cómo lo manejo?”.

Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Zaira Nara en el evento de Carolina Herrera en el Teatro Colón

Así que la esposa de Jakob se posicionó en la vereda de enfrente de la China. A tal punto que formó parte de un pacto con Benjamín Vicuña para aislarla. ¿Qué pasó? Resulta que Zaira y el chileno coincidieron en la gala que organizó la marca Carolina Herrera en el Teatro Colón, según Paparazzi.

Zaira Nara y Pampita en el evento de Carolina Herrera en el Teatro Colón

Parece que para confirmar su asistencia, Nara y Vicuña le solicitaron a los organizadores, de manera expresa y tajante que Suárez no fuera invitada. La exigencia fue clara, si María Eugenia se apersonaba ellos no asistían. Y todo quedó retratado en las fotos que se sacaron Zaira y Benjamín en la alfombra roja; incluso la hermana de Wanda posó al lado de Pampita.

Zaira Nara organizó un cumpleaños sorpresa para Wanda

La empresaria llegó a la Argentina hace unos días junto a sus cinco hijos y sin Mauro Icardi, quien se sumará a la familia luego para festejar las fiestas de fin de año en el país.

La mediática arribó al país días después de su cumpleaños número 35 y su hermana, Zaira Nara, se encargó de organizarle una fiesta sorpresa con su mamá, Nora Colosimo, y sus amistades en un glamuroso bar del barrio de Recoleta en Buenos Aires.

Zaira Nara le organizó un cumpleaños sorpresa a Wanda Nara en Buenos Aires.

El festejo sorpresa tuvo lugar en Presidente Bar, lugar que cerraron especialmente para la fiesta de cumpleaños de Wanda.