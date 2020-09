Sofía Macaggi renunció al canal América y se sinceró: “No me sentía cómoda”

Este lunes la modelo Sofía Macaggi renunció a América luego de estar cuatro años formando parte de varios programas y aportando su punto de vista profesional.

No muy cómoda con el trato de algunos productores y hasta de la dirigencia, la ex soñadora del Bailando cerró una etapa y dejó el canal del cubo convencida de haber cumplido una etapa en su vida.

En los últimos dos años, Macaggi formó parte del equipo de América Noticias, conducido por Rolando Graña y Soledad Larghi, y su decisión de dejar su trabajo fue tomada como personal y, según ella, no contó con el apoyo de sus compañeros.

Entrevistada por “LAM” (El Trece), Sofía se refirió a su arriesgada decisión de dejar su trabajo en medio de la pandemia y comentó los motivos que la llevaron a tomar la decisión: “Renuncié yo, no me echaron. Sentía que no había tanto espacio para lo que yo hacía, que era espectáculos, notas de color e historias de vida. Eso era lo que se me había asignado. Sentía que ya no era mi lugar, no me sentía cómoda”, comenzó diciendo Macaggi.

“Con todo esto de la pandemia, era cada vez menos el espacio que tenía y no me sentía feliz, era como que iba para nada. Y no todos opinábamos de todos los temas, entonces es como que iba quedando cada vez más chiquita y casi no salía al aire”, señaló la rubia.

“Me dijeron que iban a ver si había otro lugar en algún otro programa, pero después me dijeron que no, que con esta situación de pandemia estaban con equipos reducidos”, comentó la ex novia de Alex Caniggia con respecto a la posibilidad de sumarse a otro ciclo.

Ante esa situación, Sofía decidió renunciar: “Yo ya tenía la decisión tomada igual, sentí que lo tenía que hacer, que era el momento de probar, de crecer, de que venga algo mejor y cuando uno no está cómodo está bueno hacerlo. Obviamente que es algo que venía pensando hace tiempo, uno no dice de un día para el otro, ‘chau me voy’, y más en esta situación”, finalizó Sofía.