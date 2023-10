Sofía ‘Jujuy’ Jiménez sorprendió a sus seguidores con un osado look y elevó la temperatura

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez es una de las personalidades que más se destacan en el mundo del espectáculo. Su presencia en Internet siempre llama la atención, tanto por las fotos como los videos que sube constantemente para sus seguidores.

La modelo tiene una presencia muy activa en redes sociales. Generalmente, utiliza su cuenta oficial de Instagram para sorprender a todos. Actualmente, cuenta con más de 1.7 millones de seguidores y casi cuatro mil publicaciones.

El look de Sofía 'Jujuy' Jiménez

Casi siempre, su contenido se basa en posas frente a las cámaras con diferentes looks, gracias a la colaboración que realiza con empresas que la elijen para ser la figura principal de las determinadas prendas.

Sumado a esto, sube todas las actividades que realiza en su día a día y momentos que disfruta junto a sus familiares y seres queridos de su círculo más íntimo.

El look de Sofía 'Jujuy' Jiménez

Recientemente, la también actriz dio de qué hablar, al subir unas fotografías a su feed de Instagram. En las mismas, lució un conjunto compuesto por un saco blazer overside, falda y corpiño de color gris brillante.

Rápidamente, en cuestión de horas, la publicación obtuvo miles de me gustas y muchos comentarios por parte de sus seguidores. “Hermosa”, “Sos fuega”, “Perfecta”, “Muuy diosa”, “Diosa por demás”, “Qué hermosa y sensual sos Sofi”, fueron algunas de las palabras expresadas por sus fans.

El look de Sofía 'Jujuy' Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez casi dejó salir su delantera por el escote cuando entrenó a full

Desde que se dio a conocer la infidelidad que le cometió su ex novio a Sofía Jujuy Jiménez, la morocha volvió a ser centro de atención en las redes sociales como así también en los distintos medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión es noticia por su rostro y simpatía.

Como muchas de las modelos y personalidades que trabajan de forma similar a ella, la ex del Pelado López explota a más no poder las redes sociales y a través de ellas trabaja. No importa lo que haga en su día a día, ella siempre comparte un trozo de eso en su cuenta de Instagram para que sus seguidores y fanáticos formen parte de ello.

Recientemente subió un reel que seguramente subió la temperatura de muchos seguidores. En él, se la ve ejercitándose sin parar, pero sobre todo poniendo su escote en primer plano y casi al descubierto.

Sofía Jujuy Jiménez y sus hermanas.

Sofía Jujuy Jiménez encendió las redes

Seguí leyendo