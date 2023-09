Sofía Jujuy Jiménez casi dejó salir su delantera por el escote cuando entrenó a full

Desde que se dio a conocer la infidelidad que le cometió su ex novio a Sofía Jujuy Jiménez, la morocha volvió a ser centro de atención en las redes sociales como así también en los distintos medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión es noticia por su rostro y simpatía.

Sofía Jujuy Jiménez

Como muchas de las modelos y personalidades que trabajan de forma similar a ella, la ex del Pelado López explota a más no poder las redes sociales y a través de ellas trabaja. No importa lo que haga en su día a día, ella siempre comparte un trozo de eso en su cuenta de Instagram para que sus seguidores y fanáticos formen parte de ello.

Jujuy mostró su cambio de look y bailando paralizó a sus fans.

Este viernes, lo particular en su Instagram fue la publicación de un reel que seguramente subió la temperatura de muchos seguidores. En él se la ve ejercitándose sin parar, pero sobre todo poniendo su escote en primer plano y casi al descubierto.

Con un tío fucsia y una calza negra, la morocha volvió locos a todos ya que en cada ejercicio se agachaba y parecía que sus lolas saldrían por la pequeña prenda.

Una vez más, Jujuy Jiménez ha sido noticia por el increíble cuerpo que posee y claramente ejercita como ninguna otra.

Sofía Jujuy Jiménez fue madrina de bodas y se llevó todas las miradas con un look Barbie

Es en la web donde la morocha se descarga cada vez que vive momentos intensos. Esta vez lo hizo debido a uno de las situaciones más importantes de su vida: el casamiento de su hermana. Para dicho evento, la modelo fue la que más llamó la atención y la razón fue que era la madrina y resaltó por la ropa utilizada.

Jujuy jiménez para el casamiento de su hermana.

Como puede verse en el uno de los últimos posteos que compartió, Jujuy utilizó un vestido de aberturas en color rosa Barbie. Más allá del color, lo llamativo fue el gran corte en la falda, lo que permitió ver sus tonificadas piernas casi en su totalidad.

Jujuy jiménez para el casamiento de su hermana.

Acabó el look elegido con su pelo suelto y un sombrero claro ya que el evento comenzó en el día. Su posteo recibió miles y miles de likes como también gran cantidad de mensajes donde destacaron su buen gusto.

Jujuy jiménez para el casamiento de su hermana.

Seguí leyendo