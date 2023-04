Sofía Jujuy Jiménez levantó la temperatura con un vestido color verde lima tremendo

Sofía Jujuy Jiménez se convirtió en el centro de atención de las redes sociales luego de publicar una foto en su cuenta de Instagram. Es que la modelo conformó una de las duplas de conducción de los premios Martín Fierro Digital 2022.

La morocha, en su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes del look seleccionado para tan importante evento. El vestido color verde lima tenía un profundo escote y un hueco en la parte de la cintura, sumado a un tajo importante.

Sofía Jujuy Jiménez

Por su parte, Sofía estuvo acompañada por Diego Leuco para anunciar las diferentes ternas y sus ganadores. Ambos lucieron súper elegante pero la cuota de sensualidad se lo llevó la modelo.

Sofía Jujuy Jiménez súer sexy.

Sofía completó su look con sandalias de tiritas brillantes y el cabello suelto, con raya al medio y un planchado impecable.

Sofía Jujuy Jiménez junto a Diego Leuco.

La famosa posteó varias imágenes en sus redes entre las cuales hubo una selfie junto al periodista que la acompañó en la conducción.

Sofía Jujuy Jiménez junto a los demás conductores de los Martín Fierro Digital.

Quienes completaron el cuartero de profesionales para llevar adelante la animación de la velada fueron Cande Ruggeri y Lizardo Ponce, con quienes Sofía Jujuy Jiménez también se mostró en una foto y la compartió en su Instagram.

Sofía Jujuy Jiménez dejó su delantera a la vista de todos por el particular plano que eligió

Sofía Jujuy Jiménez se encuentra en uno de sus mejores momentos, ha generado una gran cantidad de seguidores gracias a su participación en distintos reality shows, su activa presencia en Instagram y su innegable simpatía.

Hace poco, la modelo compartió con sus 1,7 millones de seguidores una serie de fotos donde lució una prenda del mismo color del vestido que eligió para conducir los Martín Fierro Digital 2022 este último fin de semana, el color verde lima.

La modelo dejó su delantera a la vista de todos.

Pero el color no es lo que llamó la atención sino el particular plano que realizó para fotografiarse, algo que dejó ver su parte de adelante de una manera muy particular.

La modelo dejó su delantera a la vista de todos.

En la imagen, Sofía posó con un microtop de una textura como de peluche que dejó al descubierto su delantera. La belleza de la modelo no pasó desapercibida, ya que sus hermosos ojos verdes y sus lindos rasgos faciales llamaron la atención de todos los seguidores que se detuvieron a observar la imagen.

La modelo dejó su delantera a la vista de todos.

La modelo dejó su delantera a la vista de todos.