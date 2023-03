Sofía Jujuy Jiménez al estilo cowboy, posó de espalda sin nada y desafío a la cámara

Sofía Jujuy Jiménez se encuentra en uno de sus mejores momentos, ha generado una gran cantidad de seguidores gracias a su participación en distintos reality shows, su activa presencia en Instagram y su innegable simpatía.

Esta vez, con un sombrero blanco impecable, tipo cowboy, la modelo cautivó con su belleza, de espalda a la cámara, sin nada de ropa en la parte de arriba.

Sofía Jujuy Jiménez

Sofi publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram y desplegó todo su encanto. Con la hermosura que la caracteriza, Jujuy lució ropa interior blanca y un jean negro, dejó ver su espalda en todo su esplendor y jugueteó para sus fans.

Sofía Jujuy Jiménez

Tapando estratégicamente primero con una prenda y luego con su mano sus pechos, Sofía enamoró con sus curvas y sus seguidores la adoraron.

Sofía Jujuy Jiménez y su estilo tejano.

La publicación en pocas horas sumó más de 12 mil “me gusta” y recibió piropos como: “Sos pura luz”, “Bonita y hermosa dulces diosa te quiero” y “No podes ser tan linda sofi”.

Sofía Jujuy Jiménez

LA MICROBIKINI DE SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ QUE DEJÓ SU PARTE DELANTERA EN PRIMERA PLANA

Hace poco tiempo, Sofía Jujuy Jiménez le puso calor a las redes sociales con nuevo contenido picante, en donde apareció luciendo una microbikini color verde en un par de selfies.

Sofí Jujuy encendió las redes con su bikini

La modelo volvió a Ciudad de Buenos Aires, donde reside tras su gira por diferentes lugares del mundo. Primero, estuvo buscando oportunidades en Europa seis meses, luego disfrutó del Mundial en Qatar alentando a la Selección Argentina.

Ya de regreso en Sudamérica, pasó unos días en Punta del Este y en Pinamar. Ahora de nuevo en su casa, Sofía Jujuy aprovechó para levantar la temperatura en las redes, sumado a una profunda reflexión.

Sofí Jujuy levantó temperatura con su escote

“No se xq, pero los días previos a mi cumple me generan como alegría y nostalgia a la vez.¡Haciendo espacio para lo nuevo y despidiendo lo que ya no va más!”, posteó.

“Transformándome sin miedo. Explorando, creciendo y descubriendo. Me encanta ser cada vez más amiga de mi intuición, animarme siempre a ir por lo que me dicta el cora y ser fiel a mi sofita interna que me lleva cada vez más alto y más lejos”, agregó.