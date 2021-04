Sin ropas Ivana Nadal posó desde el baño y reflexionó sobre su cuerpo

Fuera del país en un recorrido que comenzó en diciembre y nadie sabe a ciencia cierta cuándo terminará, Ivana Nadal sigue compartiendo cada uno de sus momentos en sus redes sociales con polémicas reflexiones y luciendo su figura cada vez que puede.

Hace algunos días, Nadal viajó hacia Estados Unidos y uno de los requisitos para ingresar al país era realizarse un hisopado . Esa situación indignó a la novia de Bruno Siri quien a través de sus redes sociales, realizó polémicos comentarios y denuncias que muchos usuarios rechazaron.

“Date amor, hacé lo mismo con los demás, y el covid no te toca”, fue una de las declaraciones de la mediática que fue criticada por muchos en este momento de incertidumbre y contagios por la llegada de la segunda ola.

Ahora instalada en el Hotel The Williamsburg en Nueva York, Ivana Nadal posó totalmente desnuda y sin filtros y comentó: “Esas marcas en mi piel que tanto tiempo me hicieron dudar de mi valor... Quizás pocos lo saben, pero mi despertar espiritual tuvo muchísimo que ver con mi cuerpo. Con mi físico, con mi envase como tal. No lo sabía pensar de otra manera. Hasta que entendí que es MI TEMPLO. El lugar donde habita mi alma, mi universo👁✨ Alguna vez te lo planteaste? Alguna vez le agradeciste a tu cuerpo por darte la capacidad de existir en este plano terrenal? Alguna vez te abrazaste? Te hablaste con amor? Con compasión?”, comenzó diciendo la joven modelo.

Luego agregó: “Si todavía no te animaste, HACELO. El amor propio empieza por ACEPTARTE. Todos necesitamos sanar heridas para saber amar. Si no soltas los dolores, no vas a tener lugar para los momentos de felicidad, de placer, de disfrute, de AMOR. De conexión con tu realidad, esa que creas paso a paso. NO SOS RESPONSABLE DE LO QUE PASA, PERO SI DE COMO ELEGÍS PROCESARLO. Sabes porque? Porque a partir de eso, elegís como vibrar y que devolución darle al universo. Que mensaje queres darle a la madre tierra?”, reflexionó.

Finalmente Nadal dijo: “Vos elegís y a partir de ahí, comenzas a convertirte o no, en un creador🙌🏾👁✨ No es lógica, es SENTIR. No lo analices, VIVILO. Experimenta tu propia realidad, tu propia capacidad de SER✨ Te amo, que tengas una maravillosa vida🙌🏾🙋🏽‍♀️💜”.

El posteo ganó más de 91 mil “likes” y el primero fue el de su novio chaqueño que le expresó todo su amor a la distancia.