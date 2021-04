Ivana Nadal lució un vestido tejido que dejó ver hasta sus tatuajes más ocultos

Ivana Nadal siempre se mantiene vigente en las redes sociales y en los medios de comunicación ya sea por sus osados posteos o por sus polémicas declaraciones sobre autoestima, salud, Covid 19 y vida natural.

Hace algunos días la ex panelista de “Bendita” (El Nueve) fue acusada en las plataformas de formar parte de una secta y cuando un usuario le preguntó directamente a Nadal ella respondió: “No es gracioso estar en una secta. Yo jamás estuve en una pero leo y me interiorizo de muchas cosas. Y realmente no considero un chiste decir esto. Cuando te hacen creer esto es porque quieren que tengas miedo de mi mensaje. Miedo a despertar”, escribió molesta.

Luego agregó: “No voy a ninguna secta. No practico ninguna religión. Trabajo en mí todo el día, todos los días. Respetándome, escuchándome y creyendo en mí. Le soy fiel sólo a mi intuición y vivo siempre desde el amor”.

Olvidada del tema, Ivana festejó nueve meses de amor con Bruno Siri, el ex de Nati Jota y en un posteo en su cuenta de Instagram escribió: “Felices 9 meses AMOR DE MI VIDA. Sos el Ser más dulce, cariñoso, sensible, compañero y hermoso que existe. Me haces bien, me alimentas con tu amor todos los días. Gracias por construir esta realidad maravillosa juntos. Hoy y siempre negrito. TE AMOOOOO”.

Para comenzar la semana, Ivana alegró a sus fanáticos al compartir una foto en donde posó, desde una escalera, con un pequeño y cavado vestido confeccionado en hilos que formaron largos flecos permitiendo ver la piel de la influencer y sus varios tatuajes. Sin posibilidad de dejar mensajes en la publicación, la joven acompañó la foto sólo con el emoji de una rosa que pocos saben lo que realmente significa.