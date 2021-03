“Vení, obligame a usar barbijo en la calle”: Nuevo desafío de Ivana Nadal en las redes

Ivana Nadal continúa compartiendo en sus redes sociales material en el que cuestiona varios aspectos de la pandemia que vive hoy el mundo. Ella está de vacaciones en Costa Rica y desde allí publicó un video donde volvió a poner en duda el uso de tapabocas.

“Hay mucho miedo, loco. Les voy a mostrar algo que les va a encantar: un barbijo. ‘¿Ivana usa barbijo, era todo una mentira?’. No, chicos, no es tan así. En supermercados, aeropuertos y toda esa porquería en la que te obligan a no respirar bien, lo tenés que usar. Después en la calle… ‘Vení, obligame. Vení, vení”, desafío frente a la cámara.

Antes de decir eso, había hablado sobre el impacto que tienen los posteos en los que alienta a sus seguidores a despertarse espiritualmente. “Estoy flasheada de la cantidad de mensajes que me mandaron, de la cantidad de seres alzando la voz propia, de tener un pensamiento que no tiene que estar formado por lo que te digan que tenés que pensar”, lanzó.

Además, aprovechó para agradecerle también a sus detractores por viralizar sus mensajes: “Hacen que me conozcan más y no por mostrar el c…, sino por hablar de algo interesante”.

Ivana Nadal y mensajes de sus historias de Instagram con sus seguidores gentileza

Luego de algunas historias en las que compartió noticias falsas sobre el coronavirus, Nadal volvió a cuestionar la información oficial acerca del impacto del virus: “Lo que yo creo que es incomprobable que la cantidad de personas que dicen que están muriendo”.

“Lo que la hace incomprobable es que no hagan autopsias. ¿Por qué? Su speech dice que el muerto te puede contagiar COVID-19 , como si fuera radiactivo. La respuesta a la gran mentira está ahí”, añadió.

Ivana Nadal. (Instagram)

Las publicaciones de la influencer contra el uso del barbijo comenzaron a mediados de marzo cuando contó sus razones para prescindir de dicha medida sanitaria: “Es parte de la bajada del sistema de encerrarnos, meternos miedo. ¡Enfermarnos!”.