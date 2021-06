Silvina Escudero confesó que “chapó” con Noelia Marzol

Nuevamente en pareja con su novio Federico de quien estuvo separada ocho meses en medio de la pandemia, Silvina Escudero no dudó en decir que ahora la relación está mejor que nunca, luego de un tiempo de reflexión.

La panelista de “Los Mammones” (América), relató hace pocos días en “Debo Decir” que, por pedido de su novio, besó a Noelia Marzol en un boliche.

“Me gusta el cuerpo de la mujer, me parece atractivo. Yo soy muy coqueta y femenina y me gusta ver a una mujer coqueta y femenina. Pero nunca estuve con una mujer. Sí chapé con una mujer”, dijo Escudero un poco intimidada por las preguntas de Luis Novaresio que quería saber quién era la otra mujer.

“Ella es famosa. No es nada grave. Pero pasó que mi novio de ese momento tenía la fantasía de...Y chapamos”, dijo para sorpresa de los demás invitados. Luego de algunos comentarios la morocha sumó: “Igual no creo que haya problema de decirlo, ¿no? ¡Ella no tiene ningún problema, olvídate… es Noelia Marzol!”.

Activa también en sus redes sociales, Silvina desafió al invierno y el pasado domingo, de rodillas y en colaless recomendó un suplemento de vitaminas y proteínas para mantenerse bella y energizada: “Amo disfrutar de mis bebés 🐾en casa, ellos son todo y más. Aprendamos cada día más de los animales 🐾 . A pesar del clima se entrenó igual, siempre con proteína de origen vegetal 🌱 me ayuda a mantenerme en forma y a tonificar 💪”. La publicación alcanzó los 81 mil likes y mensajes de amor y admiración a la joven.