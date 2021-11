¿Se viene la boda? Marcelo Tinelli apuró a Cachete Sierra para que le proponga matrimonio a su novia

Luego de su destacable performance en la noche de La Academia, Cachete Sierra y Fiorella Giménez fueron atacados por Marcelo Tinelli en relación a su compromiso.

El conductor del certamen no pudo evitar ser atrevido en cuestionar cuáles son los planes que continúan en la relación de la pareja, tanto en el baile como en el amor.

“Cómo te mira de amor esta chica”, le dijo el conductor a Sierra. Ahí, el actor contó que fueron a un casamiento de un amigo con su novia.

“Estaban viendo cómo es el tema del casamiento, es lindo, la fiesta... Y más o menos ya se van imaginando cómo va a ser la de ustedes”, se aventuró pícaro Tinelli.

“¡Vamos Cachete! Consolidamos a Peter Alfonso y Paula Chaves en este programa, ¿cómo vamos a consolidarlo a usted, que es un langa impresionante?”, agregó el conductor.

Entonces el conductor se dirigió a la bailarina y le preguntó: “¿Es un poco creído él?”, a lo que ella no dudó en responder: “Si, y aparte a él no le gustan muchos los títulos, él dice pareja”, amplió Giménez.

“Nosotros estamos muy bien y muy felices. No importa el título, novios, pareja, casados, con hijos...No importa, realmente estamos muy bien”.

Sin dudarlo, el ex Casi Ángeles acotó: “Estamos en pareja, somos novios, lo que quieran ponerle. A veces se me escapa y digo novia o mi pareja. Pero eso no cambia, nosotros nos queremos mucho.”

Sin embargo, no todo terminó allí. Más tarde, Ángel de Brito aprovechó para seguir poniendo al actor contra la pared y ahondó un poco más en la relación de Cachete y Fiorella.

“¿Es cierto Agustín que sos muy celoso?”, le preguntó el conductor de Los Ángeles de la Mañana a Sierra. “Eh...sí. Pero con ella no. O, por lo menos, creo que por ahora no”, respondió el actor señalando a Fiorella.

Cabe recordar que la pareja se conoció bailando en el programa. Y, aunque al principio no quisieron mezclar las cosas, no tardaron en enamorarse y hacer pública su relación.

“Nos estamos llevando muy bien, un poco mejor que antes. Yo me siento más en confianza con él y está todo muy bien”, concluyó la bailarina.