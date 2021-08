Besos y manitos atrevidas: Cachete Sierra y Fiorella Giménez se mostraron fogosos y hablaron de su relación

Agustín Cachete Sierra y su bailarina y pareja, Fiorella Giménez, volvieron a encender la pista de Showmatch La Academia. No solo bailaron bien, sino que lograron transmitir su pasión al jurado, a Marcelo Tinelli y traspasaron la pantalla. Si bien ellos negaron estar de novios, reconocieron que “están saliendo” y se besaron apasionadamente.

La pareja de Cachete y Fiorella es de las preferidas en el certamen, y junto a Mati Napp forman un equipo que sorprende gala a gala. Pero no es lo único interesante que llevan a la pista, sino también su relación que es un condimento más para el show.

Y lo que al principio parecían rumores o algo armado para ganar prensa, terminó siendo verdad. El actor y la bailarina tienen algo más que una amistad o compañerismo y decidieron blanquearlo semanas atrás cuando se besaron por primera vez en vivo.

Ahora, sin miedo a demostrar su cariño frente a cámara, se sinceraron con lo que sienten y negaron ser novios. “¿No son novios todavía, que se necesita para ser novios?”, preguntó Tinelli. “Conocernos más, nos conocemos hace poquito”, respondió Fiorella. Y el conductor buscó la respuesta de Cachete: “¿No se conocen mucho? “Si pero bueno...”, dijo con tono de incomodidad el artista.

“¿Para usted es su novia?”. Sorprendido y entre risas, dudó en la respuesta pero contestó: “No para mi no”. “Estamos saliendo”, agregó. Y Fiorella decidió aclarar: “No hay título, creo que tenemos que conocernos un poco más”.

“A mi me gusta realmente conocer a alguien, a él lo conozco hace un mes y medio que estamos saliendo nada más”, comentó la bailarina. “¿Y es una cuestión de tiempo o de conocimiento? ¿Qué significa conocerlo más?”, indagó con curiosidad Marcelo.

Cachete Sierra y Fiorella Gómez. Captura del vivo.

“No pasa por el tiempo, yo creo que estamos muy bien realmente”, dijo con sinceridad Fiorella. “Tiene razón y sabíamos que después del beso acá o de mostrarnos en las redes que estamos juntos y demás... iban a ponerle un título a nuestra relación y nosotros estamos bien así”, aclaró por su parte Cachete.

“No nos consideramos pareja así de novios, pero bueno es raro estamos juntos y estamos bien”, cerró Agustín Sierra.