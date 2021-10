Revelan que Marcelo Tinelli no seguiría en “Showmatch: La Academia” y ya piensa en otros proyectos

En un año complicado en donde la pandemia, los horarios y el rating hicieron estragos en “Showmatch: La Academia” y la continuidad de Marcelo Tinelli estaría en duda debido a que el conductor tiene en mente encarar otros proyectos laborales.

Según La Pavada del Diario Crónica, el oriundo de Bolívar habría desistido de seguir en el show, tras sus fallidos intentos por imprimirle otra impronta al programa e innovar con un nuevo formato. Esta intención por obtener mayor audiencia marcaría el fin de un ciclo para Tinelli.

Según pudo contar Guillermina Valdés en el programa “Implacables”, conducido por Susana Roccasalvo, su pareja y presentador está cerrando un formato que se hizo durante años y afirmó que planea probar suerte con proyectos lejos de la pantalla chica.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, divertidos en las redes sociales

La jefa de coaches filtró el nombre del ganador del certamen del Trece

Hace unos días Lolo Rossi, la jefe de coaches del programa quien no dudó en decir públicamente cuál es su pareja favorita, sin importar que últimamente ingresaron nuevos participantes. Esto no cayó bien a muchos de los bailarines y famosos que están desde comienzo de año se quejaron porque creen que no es justa esta incorporación a poco de terminar el programa.

En el ciclo “La Previa de la Academia”, Rossi sin dudarlo comentó: “Todo el mundo piensa que va a ganar Pachu Peña y se lo recontra merecería porque me parece que, como en otros años, a veces el premio no es solo bailar bien y eso le gusta a la gente, lograr el objetivo”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Pero hay un montón de candidatos porque, por ejemplo, también me encanta Viviana Saccone porque viene de otro palo y tiene un equipazo. Y Celeste Muriega porque hace mucho que viene al certamen y me gusta la energía que le pone a las cosas”, cerró la ex bailarina dejando muchas dudas sobre lo manifestado.