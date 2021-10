Alerta de Spoiler en ShowMatch: la jefa de coaches filtró el nombre del ganador del certamen del Trece

En un año complicado en donde la pandemia, los horarios y el rating operaron en contra de Marcelo Tinelli al frente de su histórico programa “ShowMatch”, ahora se suma un nuevo inconveniente no menor en momentos finales del concurso de baile.

Y fue Lolo Rossi, la jefe de coaches del programa quien no dudó en decir públicamente cuál es su pareja favorita sin importar que últimamente ingresaron nuevos participantes.

Por esta razón, muchos de los bailarines y famosos que están desde comienzo de año se quejaron porque creen que no es justa esta incorporación a poco de terminar el programa.

Lourdes Sánchez apuntó contra Rossi y dijo: “Sé que tienen que ir a ver los ensayos de las parejas que bailan esta noche, pero ante les quiero hacer una pregunta y que la respondan con total sinceridad. ¡Juéguensela, eh! ¿Quiénes son los candidatos de este año para que ganen La Academia?”, dijo la conductora de “La Previa de la Academia”.

Rossi sin dudarlo comentó: “Todo el mundo piensa que va a ganar Pachu Peña y se lo recontra merecería porque me parece que, como en otros años, a veces el premio no es solo bailar bien y eso le gusta a la gente, lograr el objetivo”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Pero hay un montón de candidatos porque, por ejemplo, también me encanta Viviana Saccone porque viene de otro palo y tiene un equipazo. Y Celeste Muriega porque hace mucho que viene al certamen y me gusta la energía que le pone a las cosas”, cerró la ex bailarina dejando muchas dudas sobre lo manifestado.