Marcelo Tinelli emocionó a un nene con el recuerdo de su bisabuela: “Ella siempre me ponía 10″

En el nuevo ritmo que se está llevando a cabo en “Showmatch: La Academia”, los niños se levan los reflectores en la pista junto a las parejas, con quienes demostraron su talento y cautivaron a todos con su ternura. El primero de ellos fue Thiago Bogado, un niño de 11 años que bailó con Noelia Marzol y Jony Lazarte y que cuando fue presentado, conmovió a todos al recordar a su bisabuela.

“Sé que va a ser muy importante porque el año pasado perdió un familiar muy querido y jugaban a estar en ShowMatch, con la bisabuela que hoy no está y bueno, este baile se lo vamos a dedicar a ella que no está pero seguramente está mirándonos en este momento. Él siempre le decía que baila por ella y que iba a estar acá en el programa, así que me encanta que hayan podido cumplir ese sueño de la bisabuela y de todos ustedes”, le había dicho Marcelo Tinelli en la entrevista previa.

Al finalizar la excelente performance del trío, se sometieron a las devoluciones del jurado: “Sueño cumplido, ya está, no dejes la vocación nunca porque tenés mucho talento. Si la escuela no te gusta mucho dale a la danza porque te va a ir genial”, lo halagó Ángel de Brito, quien no dudo a la hora de ponerle un 10.

“Yo quiero saber cómo eran esos juegos con la bisabuela”, le preguntó Pampita, a lo que Thiago le contestó emocionado: “Ella me ponía un puntaje y me ponía siempre 10″. “Yo creo que hoy estuviste 100 y ella debe estar poniendo puntaje desde algún lado”, agregó la jurado, cuya nota fue un 9.

“Thiago, te felicito, te felicito que te animes y que luches por ser bailarín. Te voy a dar un abrazo porque fuiste el único varón que viniste a la pista”, lo felicitó Hernán Piquín, quien también los calificó con un 10.

De esta manera Thiago cosechó un increíble puntaje total y fue junto a Luz Lambré, los únicos niños que participaron del certamen. Cuando esta última culminó su performance, Pampita y Guillermina Valdés se levantaron de sus respectivas sillas para dejar en claro su admiración por la pequeña que lo dejó todo en el estudio.