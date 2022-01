Se reveló el plan de Manu Urcera para evitar que Nicole Neumann no lo viera hablando con otra mujer

Hace algunos días se conoció que Manu Urcera, pareja de Nicole Neumann, habría mantenido conversaciones subidas de tono con otra mujer llamada Melina Eugster. A pesar de que en sus redes parece no haber problema, este lunes se conoció la estrategia del piloto para evitar que la modelo se entere de su relación paralela.

“Lo que me dice esta persona cercana a ellos es que Urcera negó infidelidad al parecer, pero el tema acá es que también habría llamados. Me dicen que él decidió borrarlos para no llamar la atención”, expresó Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live.

Luego el periodista agregó: “No solamente habría habido WhatsApp sino llamadas. Me pareció tremendo esto. Imagínense a Nicole en un lugar de la casa y él escondiéndose en otro lugar fijándose si viene o no su novia. Si esto es verdad es una bomba”.

Si bien Neumann no realizó declaraciones públicas al respecto, si se expresó en sus redes sociales y publicó una foto con un texto un tanto llamativo, el que no pasó desapercibido: “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material”, comienza el mensaje.

“Que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”, cerró, sin dar mayores detalles y dejando la incógnita sobre si esas palabras eran dirigidas al piloto.