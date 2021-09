¡Se le dio! Zulma Lobato no se va a España y se queda en Argentina porque consiguió un interesante trabajo

La situación económica y laboral de Zulma Lobato es difícil desde hace tiempo. Incluso, preocupó a muchos que la siguen porque no conseguía trabajo en Argentina y había tomado la drástica decisión de dejar el país para ir a probar suerte en España.

En medio de los preparativos para abandonar el país, surgió una oportunidad laboral para la artista que se volvió popular durante su paso por Crónica TV y que no dudó en aceptar.

Y para poder cumplir con sus compromisos laborales, se trasladó a Mar del Plata, donde además vive su mánager, Lautaro Reyes. Él fue el encargado de confirmar el regreso de Zulma a los escenarios, tal como ella lo deseaba.

Este jueves hará un show en el que interpretará sus canciones más populares, como “Resistiré”, “No te lo voy a permitir”, entre otras, según reveló el portal TN Show.

Zulma Lobato. (Web)

Con esta nueva oportunidad en el mundo del espectáculo, la mediática podría dejar de lado la idea de irse a España a probar suerte como actriz, tal como ella misma lo contó en una entrevista. En Argentina no se siente valorada y se cansó de golpear puertas para seguir adelante con su sueño de no bajar de las tablas, lo que considera su lugar.

“Hasta Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, comentó en su visita a Crónica.

Es que Zulma cobra una jubilación, pero no le alcanza para vivir. “Tengo una jubilación mínima, pero nadie llega a fin de mes con eso. Apenas si pago el alquiler, los impuestos y como mal porque no llego”.