Santiago Caamaño, el novio de Nazarena Vélez, habló del duro accidente que sufrió: “La saqué baratísima”

Santiago Caamaño, el novio de Nazarena Vélez, tuvo un accidente doméstico que alertó a la familia por lo que tuvieron que salir de urgencia al hospital. El actor se cayó en el baño y se rompió la nariz, pero tuvo que hacerse varios chequeos para descartar otros problemas a causa del duro golpe.

“Me rompí la nariz, así que bueno ya está, estaba por entrar a bañarme y me patiné”, contó Caamaño en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Me la dí en la nariz y me rompí todo, ahora hay que tener paciencia que no queda otra, me tienen que operar, vamos a ver qué pasa, una bronca, la saqué baratísima”.

Santiago Caamaño, el novio de Nazarena Vélez. Gentileza.

“Me podría haber golpeado la cabeza, los ojos, los dientes, la sien. Tengo una bronca bárbara pero ahora positivo y mirando para adelante”, manifestó Santiago.

Fue Nazarena quien dio la noticia del accidente de su pareja y en su momento manifestó a través de las redes: “Ahora se los puedo decir, así de tranquila, porque ya pasaron unas cuantas horas. Fuimos al hospital de San Fernando, que nos atendieron increíble. Después fuimos a otro lugar especializado en estos temas”.

“Tiene que seguir con un mini tratamiento estos días y después ver cuándo se opera. Pero lo importante está bien”, manifestó la artista.