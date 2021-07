Nazarena Vélez relató el duro momento que atravesó tras perder a Fabián Rodríguez : “Estaba esperando la muerte”

Este martes Nazarena Vélez se presentó en los estudios de “Los Ángeles de la Mañana”, donde repasó los momentos más destacados de su carrera y también los más oscuros, al recordar la muerte de su ex marido Fabián Rodríguez y cómo logró salir de la profunda depresión que atravesó como consecuencia de ese fatídico momento.

“Yo no sé qué pasaría de mi vida si no tengo a mis tres hijos, esa es la verdad. Mucha gente me dice qué fuerte que sos, y no, mentira. No soy fuerte, caí en un montón de cosas”, comenzó diciendo la actriz sobre ese período de su vida.

“¿Te agarraste de ellos?”, le consultó Ángel De Brito, haciedno hincapié en sus tres hijos, a lo que Naza remarcó: “Sí, porque los tres fueron muy deseados. Entonces siento que cuando vos traes hijos deseados a la vida, te tenés que hacer cargo”.

“Yo no podía dejar a mi hijo de tres años y medio, que el padre se había ido de una manera tan fatal, simplemente porque me estaban pasando todas estas cosas. Fue muy duro, pero fueron más duras para él”, continuó la productora teatral.

Recordemos que el 24 de marzo de 2014, Rodríguez fue encontrado muerto en el departamento donde funcionaba la productora que tenían. En ese momento Thiago, el hijo de ambos, tenía tres años y medio.

Sobre como transitó los días posteriores a la tragedia, la panelista Pia Show le recordó cuando ella decía que no se podía ni sacar el pijama, a lo que Vélez admitió que atravesó una profunda depresión: “Yo después de lo de Fabián no me banqué nunca la viudez, empecé a dar manotazos de ahogado porque en verdad fue muy duro. Fue muy dura la forma, la manera, fue muy duro lo de Titi. Estaba sintiendo que estaba esperando la muerte. Yo estaba sintiendo que estaba pasando la vida, pasándola mal”, expresó rotundamente Nazarena.

“No tenía ganas de vivir. Yo vivía por los chicos, trabajaba por que tenía una razón. A mí me hizo un click en la cabeza por Bárbara, porque no quería salir los fines de semana. Y yo dije ‘le estoy cagando la vida. Me hago la buena madre y les estoy cagando la vida’ y yo pensaba que bajón para ellos tener una madre así”, concluyó la actriz, quien de a poco logró salir adelante y hoy en día tiene una nueva pareja y está a punto de ingresar a “La Academia”.